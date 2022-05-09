上海+3947例！「掃街掃樓敲門」最後清零攻堅　全市每天篩檢

▲上海採取掃街掃樓敲門最後攻堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海衛健委9日通報，新增本土新冠肺炎確診病例322例和無症狀感染者3625例，合計3947例。新增本土死亡11例。平均年齡78.9歲，最小年齡49歲，最大年齡92歲。為儘快實現「社會面清零」，上海將每天對全市人群進行不同型態的核酸篩查。

上海衛健委通報顯示，新增本土新冠肺炎確診病例322例和無症狀感染者3625例，其中230例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，92例確診病例和3616例無症狀感染者在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例2例和無症狀感染者1例，均在閉環管控中發現。

新增本土死亡11例。11位患者合併有多種嚴重的慢性基礎疾病及晚期腫瘤，包括晚期肝癌、胃癌、淋巴瘤以及肝硬化失代償、冠心病、急性冠脈綜合征、心功能不全、阿爾茲海默症、腦梗死後遺症、脊髓灰質炎後遺症、糖尿病等。患者入院後，因原發疾病加重，搶救無效死亡。死亡的直接原因為基礎疾病或惡性腫瘤。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹8日表示，要毫不動搖堅持動態清零總方針，深化推進清零攻堅「十大行動」，為確保「不漏一戶，不落一人」，將展開「掃街、掃樓、敲門」，加強對企業、工地、沿街店鋪、公寓樓、商務樓、旅店、社會流動人員的排查，並對應檢未檢人員的健康碼賦黃碼。

此外，上海封控區每天將進行一次核酸採樣，管控區採取每週「3天核酸+4天抗原（快篩）」組合篩查的方式；防範區採取每週「1次核酸+6次抗原」組合篩查的方式，且憑48小時內核酸檢測陰性證明出入公共場所。