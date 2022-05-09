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2022快篩地方誰買最多？第一名在南部　北市竟輸給金門

▲▼民國111年1至4月購買covid19快篩試劑決標資料。（圖／翻攝臉書）

▲民國111年1至4月購買covid19快篩試劑決標資料。（圖／翻攝網站）

記者皮心瑀／台北報導

本土疫情延燒，快篩試劑成為重要物資，但數量嚴重不足，引發民怨。台北市長柯文哲日前接連砲轟中央未有準備，但根據審計部資料，今年1至4月地方政府自購的快篩，身為首都的台北市僅花53萬採購，比金門縣政府的69萬還少，買最多的則為高雄市5200萬。

柯文哲過去曾喊話編列28億預算購買防疫物資，最後卻刪除，近日則稱當時很多議員堅持刪掉，且中央有關部會都說會處理，「你說我錯了什麼？有時候人家講的話，我們不要太相信」，批評中央準備不足？

而從審計部資料顯示，今年1至4月在快篩採購準備上，第一名為高雄市，接下來依序為桃園市864萬多、新北市700萬元、台中市510萬元、宜蘭縣434萬多、花蓮縣97萬多、彰化縣72萬多、金門縣69萬多，最後則為台北市，其他縣市則是由共同供應契約負責。不過，2021年地方累計確診人數，第二名就為台北市4863例。

Wecare高雄粉專指出，很多朋友看到這張圖，紛紛提到其實在年初，在高雄到診所看呼吸道狀況的疾病，醫生覺得有需要就會給快篩，拿回家篩完再回報狀況。

高雄好過日粉專則說，在當時國際疫情日益嚴峻，國內疫情接近清零狀況下，地方政府除了根據過去疫情狀況外，高雄和桃園因為是國門，預料風險較高，採購了特別多的快篩，新北也因為去年疫情嚴重加上人口密集所以也有購買。

高雄好過日粉專表示，高雄買這麼多快篩不是囤貨，而是規劃能配給到基層醫療和社區做疫情監測。當年初高雄港疫情爆發時，高雄在1月就開始對基層診所配發充裕快篩，監測社區呼吸道感染疫情變化直到現在，也得到了病毒在社區呼吸道感染佔比的即時變化數據。

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