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居隔新規6大QA「人數減少」　5／7前被匡列仍照舊規　

▲基隆港務消防隊場域全面清消。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲人員確診後辦公室清消。（圖／記者郭世賢翻攝）

生活中心／綜合報導

隨感染新冠肺炎人數日增，指揮中心調整政策方向，減輕居家隔離力度，以照顧確診為優先，自5/8起取消居隔電子圍籬、修訂匡列原則，並放寬確診者解隔條件。政策滾動式調整，誰會被匡列？解隔條件又有哪些？《東森新媒體ETtoday》也整理相關6大QA，一解民眾疑惑。

▲即日起確診者同事不會被匡列隔離。（示意圖／記者陳雕文翻攝）

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Q1：誰是匡列居家隔離的對象？

A1：新制的密切接觸者匡列以「同住親友」為原則，職場及學校則採自主應變，並以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施。目前僅會就確診者同住家人、室友開立居隔單，但有特殊需要者可另外申請。

此外，住宿學生也依「同寢室友」比照辦理，需居家隔離，由學校發放1人3劑快篩試劑，有症狀再使用即可。

▲▼5/8起調整密切接觸者匡列原則。（圖／指揮中心提供）

Q2：居家隔離會被電子圍籬限制嗎？

A2：不會，指揮中心已取消居隔者電子圍籬管制，但「確診者、居家檢疫者」仍維持電子圍籬，除緊急就醫狀況外，違規者仍會被開罰。

Q3：自主應變是什麼意思？哪些對象適用？

A3：目前僅匡列確診者同住親友，確診者之「同班同學」及「同辦公室或同工作場域密切接觸同事」，即為自主應變對象。

以不疫調匡列、不開立居隔單為原則，學校依校園防疫措施、企業依相關營運指引，以九宮格評估風險高低，決定是否實施防疫假、停課。

Q4：我是確診者同事，該怎麼辦？

A5：工作場域出現確診者，可依照3原則進行風險評估，再藉由「高、低風險」實施不同應變作為。

3原則評估

1. 是否在無適當防護下，曾與確診者24小時內面對面接觸超過15分鐘？
2. 是否有症狀？
3. 是否已接種新冠疫苗追加劑達14天（含）以上？

高風險

1. 有症狀者抗原快篩。
2. 無症狀已接種3劑滿14天者，持續工作、健康監測至最後接觸滿7日、有症狀再快篩即可。
3. 無症狀未完整接種者，自我隔離／居家辦公3天，若持續工作，上班前每1至2天執行快篩至最後接觸滿7日、同樣有症狀再快篩即可。

低風險

1. 有症狀者抗原快篩。
2. 無症狀者持續工作。

▲▼指揮中心5/7記者會，返回職場工作應變方案。（圖／指揮中心提供）

Q5：最新的解隔條件？

A5：

輕症居家照護

距發病或採檢日已達7天，無需採檢就可直接解隔，並進行7天自主健康管理。

輕症收治醫院／加強版集檢所／加強版防疫旅館

無症狀或症狀緩解，且符合以下任1條件者，則可解隔並進行7天自主健康管理。

1. 2次快篩陰性，或距發病／採檢日5天達1次快篩陰性。
2. 距發病日、採檢日已達7天，無需採檢直接解隔。

※補充說明：上述快篩限由醫事人員執行，輕症解隔以快篩為原則，因故無法快篩則以PCR採認。

中重症住院患者

解隔改1次PCR，症狀緩解且追蹤1次PCR為陰性或Ct值≥30，則可轉出隔離／專責病房。

▲確診解隔條件放寬。（圖／指揮中心提供）

Q6：5/7前被匡列的居家隔離者是否適用解隔新制？

A6：不行，仍須依照舊制完成居隔與自主防疫。

▲▼「3+4」對象調整，指揮中心5/8說明若是0507(含)以前被匡列的居家隔離者怎辦。（圖／指揮中心提供）

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