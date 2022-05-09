快訊／民進黨立委李昆澤快篩陽性　「先以確診標準在家隔離」

▲民進黨立委李昆澤。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委李昆澤8日深夜表示，昨天因為有感覺輕微不舒服，下午進行快篩是陽性，晚上就近到高雄市政府的車來速進行PCR檢查，目前正等待通知，「在PCR結果出爐前，我先以確診的標準自我約束在家隔離」。

李昆澤稍早透過臉書表示，「很抱歉，我可能確診了」，因為有感覺輕微不舒服，昨天下午4點多進行快篩是陽性，晚上6點就近到高醫同盟公園篩檢站的車來速進行PCR檢查，目前正在等待通知。

李昆澤指出，在PCR結果出爐前，自己先以確診的標準，自我約束在家隔離。基於防疫嚴格標準，他已經請服務處及台北國會研究室同仁全面快篩，目前除1名台北研究室同仁尚未快篩外，其餘同仁皆為陰性。

李昆澤也說，雖然職場隔離規範已經調整，目前也還沒有確定PCR陽性，但是防疫還是採取嚴格作法，服務處及國會辦公室同仁以最後接觸日起算，採取「3+4」居家隔離加上自主健康管理的方式，並且加強清消。

李昆澤說明，服務處將在5月9日至11日採取居家辦公，國會辦公室雖然5月5日後就沒接觸，但是5月9日仍居家辦公1天，服務的部分就麻煩請大家運用粉絲專頁的私訊或官方Line，「造成大家不方便，還請見諒，希望大家都平安」。