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桃園新增5494例本土個案　居家照護「7+7」方案上線

▲桃園新增5,494例本土個案下降約20%。（圖／新聞處提供）

▲桃園今日新增5494例本土個案下降約20%。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦8日於市府疫情說明會表示，今日桃園新增5494例本土個案，較昨日6882例，下降約20%，有關採檢情形，桃園市共有7個社區採檢站及14家醫院執行採檢業務，近期平均每日採檢量達5千至6千人，雖略有下降，但數量仍非常龐大，其中桃園巨蛋採檢站為提供快篩陽性者專用的綠色通道，確診率超過9成5。

鄭文燦感謝採檢站、醫院實驗室等醫護團隊的辛苦付出，以及所有民眾的體諒，市府在醫師公會全聯會及桃園市醫師公會的協助下，已協調24家耳鼻喉科基層診所加入PCR採檢行列，其中包括復興區衛生所也會開放採檢服務，擴大採檢量能，將會陸續上線，相關名單資訊會公佈於衛生局網站。

衛生局長王文彥說明，自今日起，確診者同住親友或住宿學生同寢室友仍按照「3+4」方案進行居家隔離，其他對象即日起取消居家隔離，以不疫調匡列、不開立居家隔離通知書為原則，校園及職場採取自主應變，依照教育部等相關部會指引辦理。

另有關確診個案解隔條件修訂的部分，王文彥提醒，今日起確診個案適用「7+7」方案，自主健康管理滿7天後不須再次採檢；但若是昨（7）日公告確診的個案，仍適用「10+7」方案。

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