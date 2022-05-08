陳時中稱「要12萬快篩給73萬」　北市怒批：營造「大善人佈施」模樣

記者袁茵／台北報導

針對刪除28億元防疫用品預算，台北市長柯文哲8日表示，當時中央信誓旦旦一定會買到疫苗，直言「人家講的話，我們不要太相信。」讓衛福部長陳時中下午回擊，台北市當時申請12萬劑快篩，中央也給了73萬劑。不過，台北市政府發言人陳智菡8日晚間痛批，73萬劑是中央補助給居家隔離對象的量，且目前也還沒送到。

▲台北市政府發言人陳智菡。（資料圖／記者李毓康攝）

針對陳時中8日於指揮中心記者會稱，台北市申請12萬劑快篩，中央給了73萬劑，「這也不用他買，中央會分配」等說法，陳智菡晚間受訪時說明，現在快篩試劑用量龐大，北市每天光是要提供給居家隔離者、各學校、市場、機關、醫療的用量就要好幾萬，中央除了給居家隔離者的部分會公費補助，其他都是地方自購自籌。

陳智菡提及，陳時中說的73萬500劑快篩，就是中央補助給居家隔離對象的量，但這些快篩劑目前也還未送到，12.5萬快篩劑則是北市5月4日向中央申請的，也是中央應公費發放給居家隔離者的用量，沒有什麼要12萬給73萬的事情。

陳智菡強調，中央徵用了一堆快篩劑，導致地方採購碰壁，得再花費人力四處找廠商，而中央花民脂民膏徵用來的快篩劑，原本就應該儘速提供給人民使用，中央卻扣著慢慢發，還要地方發函三催四請、要人民排隊苦候，「中央官員還營造出一副大善人佈施的模樣，怎麼好意思？」