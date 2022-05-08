又要加開！北市將增「南區PCR車來速」地點曝光　中正紀念堂列入備案

▲台北市副市長黃珊珊選定文山區木柵機廠停車場當作「南區車來速」地點。（圖／翻攝自黃珊珊臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

因應新冠肺炎疫情升溫，快篩陽性者有PCR與看診拿藥需求，台北市政府日前成立北士科車來速篩檢站，7日共篩檢1402人，並有1094人領藥。台北市副市長黃珊珊8日晚間預告，隨著確診人數增加，車來速有必要加開，因此選定文山區木柵機廠停車場當作「南區車來速」地址，預計9日進駐拉網路線。

關於車來速篩檢站，台北市長柯文哲5日上午在台北市議會專案報告時，議員張斯綱詢問有無要增加其他篩檢站？黃珊珊當時回應，考慮在南區多設立一個，例如文山區等地區；但當天中午柯文哲、黃珊珊到北士科車來速篩檢站時，柯文哲又改口說來不及再設一個車來速站點，倘若有需要，就將北士科工作時間拉長，從早上8時至凌晨0時運作。

不過，黃珊珊8日晚間在臉書上表示，南區「車來速」地點選定文山區木柵機廠停車場，在木柵動物園附近；士北科車來速每天約1500採檢量，4天來分擔各大醫院急診採檢的負擔，如果這些快篩陽性的民眾都到醫院急診室去，真的會讓急診量能崩潰。

黃珊珊提及，隨著確診人數持續增加，車來速仍有必要加開，今天早上她到文山區捷運公司木柵機廠停車場場勘，空間大、通風良好，不需搭棚，有水有電，因此協調萬芳醫院全力協助，紓解南區的醫院負擔，9日會進駐拉網路線、加裝照明、電腦設備、流動廁所等，希望能盡快完成，最重要的還是醫護人力必須足夠才能順利設站。

黃珊珊也透露，她第二個點勘查的是中正紀念堂，這也是台北市議員劉耀仁的建議，場地很寬闊，比木柵機廠還大，作為第三處的備案場域。而第三個地點，她到婦幼院區查看9日上路的親子急門診準備情形，讓孕婦與兒童都能有專用的綠色通道，其實其他各大醫院也都有兒童急門診，馬偕醫院也會跟進開設兒童專用通道。