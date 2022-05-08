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快訊／全聯明早10點「開賣亞培快篩」！北北基桃383家都買得到

▲▼全聯公布疫情5大消費趨勢，同時推出多檔期活動。（圖／全聯提供）

▲全聯福利中心率先宣布，將於明天（5/9）早上10點在北北基桃有藥商執照許可門市383家，陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」。（圖／全聯提供）

記者彭懷玉／台北報導

本土疫情延燒，「家用快篩試劑」一劑難求，今也傳出明天超商開賣快篩試劑消息，對此，全聯福利中心率先宣布，將於明天（9日）早上10點在北北基桃有藥商執照許可門市383家，陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，售價180元，每店限量開賣50組，每人限購一組，售完為止。

全聯表示，為偕同台灣一起度過艱難時刻，自食藥署公布核准家用快篩試劑後，即積極與國內外廠商接洽合作引進家用快篩試劑。為提供消費者居家檢測更方便選擇，將於明天（5/9）早上10點在北北基桃有藥商執照許可門市383家，陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，售價180元，每店限量開賣50組，每人限購一組，售完為止。

▲▼全聯門市。全聯延吉店。（示意圖／記者林育綾攝）

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▲全聯將於明天（5/9）早上10點在北北基桃有藥商執照許可門市383家，陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，售價180元。（示意圖／記者林育綾攝）

另外，超商流出「政府-亞培單入快篩劑販售」預告通知，內容寫明將配合政府政策販售快篩，預計明（9日）上午10點開賣，每店配50劑，每人限購1劑，1劑售價為180元。對此，超商業者低調回應：目前尚未收到進一步消息，一切以政府公告為主。

今日中央疫情指揮中心記者會上，陳時中也表示，超商賣快篩會由經濟部安排，「至於國台辦說要送我們快篩，就依規定辦理。」指揮中心主要就是把公費的部分一定要補全，還有實名制部分，至於市場的就讓市場來。

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