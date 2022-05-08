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亞培快篩8大通路「藥妝店、超市、四大超商」明開賣　規則一次看

▲▼快篩實名制 民眾排隊等待購買 排隊一小時後買到的民眾 藥局張貼今日售完公告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾排隊搶買快篩世紀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

快篩實名制上路後，不少藥局湧現排隊潮，買不到快篩更讓民怨四起。經濟部今（8）日透露，明日起陸續供給北北基桃染疫風險較高地區，包括四大超商、屈臣氏、康是美、全聯、美廉社等8個通路販售「亞培家用新冠病毒抗原快篩試劑檢測套組」，《ETtoday新聞雲》整理出重點，讓大家快速掌握最新消息。

屈臣氏
地點：全台門市
價格：180元，每人限購1組
時間：每個門市依照營業時間跟實際到貨時間都有不同

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康是美
地點：尚未宣布
價格：180元
時間：每個門市依照營業時間跟實際到貨時間都有不同

全聯福利中心
地點：僅限北北基桃有藥商執照許可門市383家
價格：180元，每店限量開賣50組，每人限購1組，售完為止
時間：早上10點

美廉社
地點：北北基桃共504家門市
價格：180元，1人限購1劑，售完為止
時間：各門市到貨時間不同，最快上午7點即會將商品上架銷售

四大超商
傳疫情嚴重的台北市、新北市、基隆市和桃園市4大超商將於9日開賣亞培單入快篩試劑，儘管業者態度低調，不過經濟部已證實，7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商明日販售快篩試劑，價格將由市場機制決定，而配送時間和供貨量以各超商為準。

▲▼全聯門市。全聯延吉店。（示意圖／記者林育綾攝）

▲全聯福利中心僅限北北基桃有販售。（示意圖／記者林育綾攝）

除了藥局可以買到實名制快篩，各品牌自費快篩試劑也都還買得到，指揮官陳時中表示，現行通路，包括量販店、便利商店的販售沒有取消，大家仍可在這些地方購買，維持三個管道一個公費快篩的方式。

據了解，醫療器材販賣業者、醫療器材行、4大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）、屈臣氏、康是美、家樂福、全聯、美聯社、寶雅、台隆手創館等地都有販售各品牌自費快篩試劑。價格與庫存以商家現場狀況為主，建議前往購買前，可先致電門市詢問是否有貨。

COVID-19實名制快篩試劑地圖】、【台灣COVID-19快篩試劑購買地圖】、【家用快篩熱度圖】、【LINE搜尋】（需掃條碼）

▼快篩實名制購買規則。（圖／指揮中心提供）

▲▼4/28起實施快篩實名制。（圖／指揮中心提供）

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