台中+2358！高中以下「確診前2日內」曾到校　全班停課3天

▲台中今新增2358例本土確診案例。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市政府公布8日本土個案新增2358例，其中668位為接觸者發病，校園群聚佔152例，職場群聚佔168例，家庭朋友群聚佔348例，其餘尚在疫調中。教育局也宣布今日起改變停課標準，全市高中以下學校及幼兒園如有確診個案「確診前2日內」曾到校上課，全班暫停實體課程3天，國小、國中、高中實施線上教學；另取消全校暫停實體課程規範。

教育局表示，依中央規定，國中及高中學校，與確診個案同班同學不須居家隔離，該確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，確診學生所屬班級的座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校。

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教育局說明，考量實際狀況，國中及高中學校僅確診個案座位九宮格同學放防疫假的做法，恐造成學校運作困擾，且影響到部分學生的學習權益，決議如有確診個案確診前2日內曾到校上課，全班暫停實體課程3天，採線上教學；而國小及幼兒園則遵照中央規定，確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，全班暫停實體課三天，國小採線上教學。

▲教育局公布最新停課標準。（圖／台中市政府提供）

教育局指出，目前正在停課的學校，也配合新制，「如果已停滿3天，明日起復課，未滿3天則停滿3天後復課」。另外，補習班、安親班與課後照顧中心比照其所招收學生的教育階段別停課規範辦理，其學生所需快篩試劑由學校發放，不重複提供。

此外，如果學校有特殊原因，如學生午餐製備、校園清消等，無法提前復課者，至多得延遲一天再行復課。

針對最新密切接觸者匡列原則，台中市長盧秀燕指出，中央昨日宣布相關新的防疫規定，包括匡列對象從同住家人、同職場、同班者等，變成未來只需要匡列同住家人，以及若學生住校，則匡列同住室友即可，其他對象不再匡列；電子圍籬的對象，也只限於居家檢疫、居家照護的確診者，居家隔離者不需受限於電子圍籬，相關措施市府配合執行。

▲台中市府公布最新密切接觸者匡列原則。（圖／台中市政府提供）

因應中央更新措施，台中原來針對居家隔離、居家照護等發放物資包、關懷包等，接下來會調整成「家戶關懷包」，以中央更新政策為原則，以確診者家戶地址為單位，將相關物資、血氧機、快篩試劑等整合成「家戶關懷包」發送，期盼增加送到確診家戶的速度。

有關居家照護統計，盧市長指出，截至今日上午10時止，申請居家照護已進行12076位評估，其中10180位(84.3%)已收案居家照護，1136位(9.4%)評估中，760位(6.3%)未符合收案條件。台中市專責病床數，目前共713床，目前已使用數為270床(37.87%)、可使用數為443床(62.13%)。