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台南迷你文宣展開創城市外交新模式　日本福岡縣浮羽市邀日媒報導

▲台南「迷你文宣展」獲得廣大迴響，目前已累計共有46個城市參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南「迷你文宣展」獲得廣大迴響，目前已累計共有46個城市參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

自2020年新冠疫情爆發以來，往來互動大幅受限，台南市長黃偉哲指示跟日本各地方政府洽談，在當地圖書館及熱門觀光景點、旅遊服務中心辦理「迷你文宣展」，此事獲得廣大迴響，目前已累計共有46個城市參與。

▲台南「迷你文宣展」獲得廣大迴響，目前已累計共有46個城市參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年首次參加的福岡縣浮羽市，特別邀請西日本新聞社前來採訪，高木典雄市長還特地蒞臨展場參觀，表達對展覽的重視與支持。

▲台南「迷你文宣展」獲得廣大迴響，目前已累計共有46個城市參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，非常高興日本各地46個城市紛紛響應舉辦迷你文宣展，也感謝浮羽市的用心安排，不但讓日本友人可以先透過台南文宣介紹，來一趟紙上旅遊；同時透過媒體報導讓更多人知道台南，待疫情結束後歡迎日本朋友實地走訪，體驗台南獨特人文魅力。

▲台南「迷你文宣展」獲得廣大迴響，目前已累計共有46個城市參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府指出，浮羽市位於日本九州福岡縣東南方筑後地區，因優質地理環境盛產葡萄、草莓、柿子，享有九州「水果王國」之盛名。此次展示選在擁有百年歷史的『土藏』浮羽觀光會館，以及蟬聯九州休息站票選六年冠軍的「驛站浮羽站」旁新蓋的觀光遊客中心「ウキハコ」。來這裡參觀的浮羽市民可以瀏覽台南的文宣、書籍及宣傳海報，還可以用特製的劍獅印章蓋戳留念。日媒報導連結請參考：https://www.nishinippon.co.jp/item/n/871874/

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