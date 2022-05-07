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「HER-Story新女性50年」台南特展開展　黃偉哲：歡迎市民朋友前往參觀

▲台灣民主太平洋聯盟及國家展望文教基金會主辦「HER-Story新女性50年」台南特展，7日起於吳園台南公會堂一樓表演廳展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣民主太平洋聯盟及國家展望文教基金會主辦「HER-Story新女性50年」台南特展，7日起於吳園台南公會堂一樓表演廳展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣民主太平洋聯盟及國家展望文教基金會主辦「HER-Story新女性50年」台南特展，7日起於吳園台南公會堂展出，市長黃偉哲到場致詞，前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮到場共襄盛舉，呂秀蓮展出50年來推動台灣女權及民主化的重要文物，透過主題展品及意象呈現，帶領民眾回顧呂秀蓮半世紀各項推動歷程。

▲台灣民主太平洋聯盟及國家展望文教基金會主辦「HER-Story新女性50年」台南特展，7日起於吳園台南公會堂一樓表演廳展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，很榮幸出席前副總統呂秀蓮HER-Story新女性50年特展，這是台灣故事的一部分，也是歷史重要的一部分，見證了台灣民主運動，女力崛起，女性在台灣、台南或全世界都扮演著重要角色，感謝呂前副總統這展覽，可以啟發很多好朋友的信念及啟示。

本次巡迴展在新北、桃園、台北展出後，移師中南部舉辦的首場選在台南，除展示前三場文物外，展覽內容包括〈台灣真女人 WHO IS SHE ?〉、〈台灣女人GO GOGO〉、〈美台斷交，共赴國難〉、〈美麗島事件〉、〈一任立委〉、〈縣長一千天〉、〈八年兩任副總統〉、〈319槍擊事件〉、〈走遍天涯為台灣〉及〈台灣新出路：化危機為契機〉等十大主題。

▲台灣民主太平洋聯盟及國家展望文教基金會主辦「HER-Story新女性50年」台南特展，7日起於吳園台南公會堂一樓表演廳展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

主辦單位指出，台灣女性主義與女權運動的成功，由1972年起即提倡「新女性主義」的呂秀蓮前副總統扮演舉足輕重的角色，身為台灣第一位女性副總統，從新女性到新台灣，呂前副總統無役不與，而相關文物都將在特展中一併呈現。

▲台灣民主太平洋聯盟及國家展望文教基金會主辦「HER-Story新女性50年」台南特展，7日起於吳園台南公會堂一樓表演廳展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場以投影片及大量照片，展示呂秀蓮前副總統如何推動婦女運動及外交工作，搭配文字故事敘述，讓參觀民眾有身歷其境的感覺。此外，策展單位製作專訪的影片也於現場放映並以裝置藝術呈現。

▲台灣民主太平洋聯盟及國家展望文教基金會主辦「HER-Story新女性50年」台南特展，7日起於吳園台南公會堂一樓表演廳展出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「HER-Story新女性50年」台南特展即日起展出至5月28日、每日上午10點至下午5點，歡迎民眾前往吳園台南公會堂參觀。

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