向勞安健康幸福邁進　台南市勞工局5月職場ㄟ大小事講座登場

▲台南市勞工局於南門勞工育樂中心舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」講座，特別邀請勞動部職業安全署署長鄒子廉擔任講座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局7日上午，於南門勞工育樂中心舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」講座，邀請勞動部職業安全署署長鄒子廉擔任講座，以「國家職業安全衛生展望」為主題，讓雇主及勞工朋友們，利用假日充實勞工生活內涵及智能，降低台南職業災害發生，保障勞工權益，落實黃偉哲市長推動「希望家園」的願景。

勞動部職業安全署署長鄒子廉鼓勵企業重視勞工的安全、衛生與健康，積極營造安全健康的工作環境。本次演講包含三大主軸，一為「職場環境趨勢」，接著為「職安衛與職災勞工保護策略與展望」及「因應Covid-19職場防疫作為」，最後則為「精進勞動檢查策略」，鄒署長自國際職場環境之勞工身心健康、快樂勞動、工作能力趨勢之引述，介紹全球化與科技發展，風力及太陽能發電之新能源，少子化、高齡化社會的後果，歸納所面臨未來安全衛生之新挑戰；接著介紹職安衛策略，健全法規制度、宣導促進優質安全文化，強化輔導及檢查效能，如風險評估、勞動力AI化、食品外送員灣權與權益保障等，因應趨勢，強化多元創新與智慧管理。

另隨著經濟全球化跟科技的發展，更了解投資於職災預防的重要性，除了可減少工作災害與疾病，並增進勞工健康與生產力，有利於整體社會。勞動部也持續推動並鼓勵各企業積極投入防災資源，連結職災預防與重建業務，再以《勞工職業災害保險及保護法》以專法的形式整合勞保之職災保險與職災勞工保護法，以建構更優質的安全健康職場，該法已於4月30日公布，並於5月1日施行，為加強職業災害預防，降低職業災害發生率，此外成立專責法人機構-職業災害預防及重建中心，統籌辦理政府職災預防對策與促進安全衛生相關措施，協助職災勞工個案管理及重建服務等工作，期望對於職災勞工的保護及協助可以更周全，以達成「健全職業災害勞工診斷、補償與重建之服務體系」的國際公約願景；最後在因應Covid-19職場防疫作為上，職安署策略為陸續訂定相關防疫指引及確診康復如何保障勞動權益，在職業安全衛生領域上，以「尊重生命、以人為本」的信念，共同祈禱台南加油！台灣更好！

勞工局局長王鑫基表示，黃偉哲市長就任時就以「希望家園」作為勞政願景，維護勞工工作權益及身心健康，不只要勞工有安全的工作環境，更要有健康的幸福人生。勞工局除了持續關心勞工權益外，為落實市長理念、提升勞工朋友軟實力，持續辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，這一系列課程的設計，將有助於勞工朋友在職場持續吸收新知、精進職場競爭力。若事業單位在執行上有任何問題，可隨時洽詢台南市職安健康處06-2150806。