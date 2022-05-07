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日本自民黨青年局參訪團　赴基隆參觀首相岸田文雄先祖故居

▲日本自民黨青年局參訪團 抵達基隆參觀首相岸田文雄先祖故居。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲日本自民黨青年局參訪團，赴基隆參觀首相岸田文雄先祖故居。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

日本自民黨青年局局長小倉將信眾議員率團訪台，團員包括眾議員小倉將信、鈴木憲和、鈴木隼人、山口晉、西野太亮及相關幹部等共11人，於5月3日抵台，拜會總統蔡英文、副總統賴清德及中央部會，返日前，局長代理鈴木憲和眾議員率領一組成員特地前來基隆參觀首相岸田文雄先祖故居，歷史淵源連結台日兩國，也展現兩國的好交情。

林右昌表示，感謝日本政府對台灣的關懷與肯定，多次表達支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）以及參與世界衛生組織（WHO）的立場，是實現民主價值的重要夥伴，對經濟及人權等政策的推動，首相岸田文雄充分展現國際領袖的格局高度，基隆市與日本首相有這樣的緣份，感到非常榮幸，這次自民黨青年局小倉將信局長率團訪台，更是台日友好關係的表現。

林右昌特地準備《市長的口袋食堂》、《雙魚B．理科市長：林右昌的人生進擊RPG》、《基隆人生活風格寶典》以及創作歌手黃小玫日文音樂宣傳影片《24小時基隆》贈與參訪團，希望未來台日之間更加友好，基隆和日本相關城市能有更多交流，讓雙方的情感更為深厚。

有「基隆銀座」美名的義重町，是日治時期最繁華興盛的街區，日本首相岸田文雄的先祖，曾在現今的信二、義二路口開設岸田吳服店以及喫茶部，經營和服與木材產業，並曾經住在當地4到5年左右的時間，目前岸田吳服店現址是經營洋食餐廳，而喫茶部則是修建中台灣第一家販售繁體中文書籍的自立書店。

觀光及城市行銷處曾姿雯處長也表示，過去基隆是台灣與日本聯繫最重要的門戶，兩者間有著密不可分的情感，市府近年來推動文化及歷史保存以及建物再利用，保留許多歷史的蹤跡，這次考量防疫，參訪團採專案外交泡泡模式，隨車參觀，我們非常期待未來能有更多面對面的交流，凝聚雙方友誼。

創作歌手黃小玫日文音樂宣傳影片《24小時基隆》連結：https://youtu.be/rGN290p1auQ

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