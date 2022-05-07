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代理所長上香好釆頭　上任當晚逮獲通緝犯

▲▼座落在花蓮三民派出所後方約200公尺的三民福德祠，為當地民衆時而前往上香祈福的重要場所。（圖／玉里警分局提供，下同）

座落在花蓮三民派出所後方約200公尺的三民福德祠，為當地民衆時而前往上香祈福的重要場所。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

台灣土地公廟多為民間自發設立，民眾常因生活不順前往祭拜祈求，花蓮縣警察局玉里分局三民派出所轄內座落多間土地公廟，其中歷史最悠久的就屬位在三民派出所後方約200公尺的三民福德祠，為當地民衆時而前往上香祈福的重要場所。

▲▼座落在花蓮三民派出所後方約200公尺的三民福德祠，為當地民衆時而前往上香祈福的重要場所。（圖／玉里警分局提供，下同）

玉里分局第三組警務佐李定紘上任代理所長前，至三民福德祠上香祈福。

花蓮縣警察局玉里分局第三組警務佐李定紘日前擔任代理三民派出所所長一職，為祈求轄內治安平穩、交通順暢及各項工作一切順利，在當日早晨8時上任代理前，不免俗前往轄內宮廟拜拜，並將派出所後方160公尺的守護神-三民福德祠列為參拜最後一站。

▲▼座落在花蓮三民派出所後方約200公尺的三民福德祠，為當地民衆時而前往上香祈福的重要場所。（圖／玉里警分局提供，下同）

▲▼上香祈福當晚即在福德祠逮獲通緝犯。

當天晚間8點左右代理所長李定紘與警員李亞珊執行巡邏勤務時接獲里長報案稱，有信士來電反應，三民福德祠裡面有民眾已待在福德祠多時，眼見即將邁入深夜，民眾依舊待在廟宇不離開，研判可能有需要幫助情事，希望警方能前往了解給予適時關懷。

▲▼座落在花蓮三民派出所後方約200公尺的三民福德祠，為當地民衆時而前往上香祈福的重要場所。（圖／玉里警分局提供，下同）

代理所長李定紘立即率員抵達現場，先詢問關心怎麼這麼晚還待在這裡，已經進入夜間應該趕緊返家比較安全，隨後以M-police警用小電腦查詢該名身分，資料顯示該名男子竟是「不能安全駕駛」通緝犯，李定紘當場將男子逮捕，並於警詢後移送花蓮地方檢察署歸案。

玉里分局分局長温基興表示，俗話說：「舉頭三尺有神明」，奉勸民眾勿因事情惡小而為之，法網恢恢疏而不漏。警方執行勤務積極主動，民眾如遇有可疑不法情事請立即撥打110，提供犯罪情資，一同守護花蓮南區3鄉鎮。

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