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社會 社會焦點 保障人權

正妹家裡睡覺！陌生男狂敲門　警接進民宅抓通緝犯「烏龍一場」

記者張君豪／台北報導

網友在「汐止集團」PO文反映，指她27日清晨6時許在公寓家中睡覺，卻發現有陌生男子敲門，由於家中只有兩個女生不敢開門，沒想到公寓鐵門居然被上門抓通緝犯警員直接打開，質疑「這會不會太扯」，女網友還質疑警方無搜索票竟可直闖民宅，而警員登門只說「你們家有人被通緝」，但PO文網友質疑他們並未接到警方通知，警方也無出示搜索票，根本是違法搜索。

▲汐止派出所警員為抓通緝犯在無搜索票情況開啟民眾鐵門入內查看引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止派出所警員為抓通緝犯在無搜索票情況開啟民眾鐵門入內查看引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止派出所警員為抓通緝犯在無搜索票情況開啟民眾鐵門入內查看引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止派出所警員為抓通緝犯在無搜索票情況開啟民眾鐵門入內查看引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

對此汐止警方27日中午緊急做出回應，表示是轄區汐止派出所警員清晨6點50分左右到新興路某民宅查緝通緝犯，警方到場發現住戶未裝設電鈴，外部鐵門雖然關閉，但有遭到撬開跡象，且鐵門底部也遭到破壞、紗窗掉落；警方在場敲門數分鐘，發現屋內有燈光並傳出聲響，但均無人出來回應。

▲汐止派出所警員為抓通緝犯在無搜索票情況開啟民眾鐵門入內查看引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方解釋，因為擔心屋內有危害狀況發生，在場警員用手拉門鎖搖晃，結果發現鐵門打開，才會踏入屋內查看，隨即遭屋內兩名女子出來質疑警員為何闖入屋內，警方雖當場表明身分，表示開門入屋「可能因門鎖故障、或未確實關閉才會打開鐵門」

汐止警分局坦承，由於通緝犯未在現場，加上屋內住戶質疑，警員為第一時間解釋清楚查緝通緝犯、擔心屋內發生危害意外發生，才會開門查看；動機係為了保護人民安全，但也造成民眾誤會，汐止警方允諾會加強同仁執勤技巧，避免是類情形再次發生。

汐止警方也呼籲提醒民眾如果有司法案件收到傳票時，務必依指定庭期到案處理，或先行向法院、地檢署書記官請假，以免遭到通緝而成為警方查緝的對象；但警方未經屋主同意入屋查看，是否有構成侵入住宅疑慮？PO文引發眾多網友討論。

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