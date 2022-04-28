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她抱金雞拍照「驚現一道白影」　上車忽傳1聲音！網羨煞：真好命

▲▼ 南投紫南宮（圖／記者劉維榛攝）

▲南投紫南宮靈驗，許多信眾會去求發財金。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

財神降肉了！一名女網友分享玄奇經歷，日前去南投紫南宮求財，但她抱著金雞拍照時，上半身卻被一道白影遮住，但同樣子位子幫老公拍照，畫面卻是乾淨的，讓她困惑不已。結果兩人開車返家時，原PO要把照片上傳到臉書，忽然後方傳來一句聲音，引發網友驚呼「真好命！被土地公保佑了！」

一名女網友在臉書《靈異公社》透露，最近第一次到南投紫南宮求財，順利求到金雞後，她便站在廟前，以及抱著金雞合照一張，結果玄奇的事發生了，正中間有一道白色影子，蓋住原PO的上半身。

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本以為是手機鏡頭髒了，但無論原PO怎麼擦，那道白影就是會出現，「但是同樣時間、位置，我幫我老公拍都沒有這樣」，讓原PO百思不得其解。

最後兩人作罷並決定返家，並將金雞置放於後座，正當原PO看著照片，要上傳到臉書塗鴉牆時，後方就傳來一個神祕聲音，「賺錢之後，我希望你能去幫助更多人！」當下原PO忽然爆哭，接著在心中反問一句「我真的有能力可以幫助別人嗎？」

原PO也透露，知道自己有特殊體質，「其實我很常聞到味道、看到影子、聽到聲音，但我姐都跟我說，『不能說出來』，不然對自己不好。」

最後，原PO也困惑拋問，「行善這件事，其實在我能力範圍內，我一直都有在做...只是不知道，（金雞）會這樣說，會不會是需要什麼其他的幫助？」

底下網友熱議，「有聞到檀香嗎？守護神在提醒妳」、「降肉了」、「有多少能力做多少事」、「幫助更多人的方式有很多，比方說社扶機構、浪浪協會、隨手捐等等」、「去買張大樂透試試」、「無論有沒有賺錢，都可以行善」、「真好命！被土地公保佑了」。

▼原PO曝拜紫南宮真實經歷。（圖／翻攝靈異公社）

▲▼ 。（圖／翻攝靈異公社）

▲▼ 。（圖／翻攝靈異公社）

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