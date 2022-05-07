超商喝飲料見貨車沒上鎖　男子摸走背包...司機一個月薪水飛了

▲▼劉姓男子見貨車司機下車未鎖門，趁機偷走放在駕駛座的背包，得手4萬9千元。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名劉姓男子（33歲）日前在超商喝飲料時，看見陸姓貨車司機下車送貨時，未將車門上鎖，便趁隙將司機放在駕駛座的背包偷走，得手4萬9000元，陸姓司機送貨完發現背包不見，立刻報警。新興分局五福二路派出所3 日晚間逮捕到劉男，但偷來的贓款竟被他拿去網咖花到只剩2萬元，陸姓司機氣得大罵「太沒良心了」。

五福二路派出所2日晚上8時許，接獲陸姓貨車司機報案，指出自己剛剛送貨至新興區文橫二路的超商時，因急忙送貨未將貨車上鎖，等他送貨完卻發現放在駕駛座的背包不翼而飛，而背包內除了證件外，還有他辛苦賺來的4萬9000元工資。

警方獲報後，立刻調閱監視器擴大調查，並通報各分局協助查緝竊嫌，鼓山分局龍華派出所員警3日下午在鼓山區明華一路的網咖店，發現疑似為竊嫌的劉姓男子，立刻上前盤查，並在他的身上起獲毒品安非他命0.92公克。

經過確認身分，發現他就是遭通報的劉姓竊嫌，隨即通知五福二派出所員警將他帶回偵辦，警方調查，原來劉男當時坐在超商內，他見陸姓司機下車送貨時，沒將放在駕駛座的背包拿走，於是便下手行竊，得手現金4萬9000元。但警方將劉男帶回時，發現他身上只剩下2萬元，並立即通知被害人前來認領。

陸男感謝警方能在一天內就迅速破案外，還說雖然背包已找不回來，而且證件也要花時間重辦，但至少還追回部分的錢，因為這些錢都是他辛苦賺來的。警方訊後將劉男依竊盜罪函送法辦，而毒品部分則由鼓山分局另外偵辦