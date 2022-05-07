輕症在家「7+7」免採解隔明上路！不溯及既往　今確診依然要關10天

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情續創高峰，指揮中心繼取消實聯制、居隔電子圍籬外，也取消居家照護解隔條件，5/8以後檢驗陽性者，距發病日、採檢日達7天，無需採檢就可直接解隔，並進行7天自主健康管理，等同於讓居家照護從「10+7」改為「7+7」。指揮官陳時中強調，該政策不溯及既往，今（7）日以前確診的舊案，依然要在家待滿10天，快篩陰性才可進入自主健康管理。

今日本土個案大增4.6萬例，指揮中心宣布自5月8日零時起，調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變；取消居家隔離者電子圍籬措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中表示，放寬輕症解隔條件是讓輕症解隔分流更快，減少醫療量能耗損，讓醫護能夠集中心力處理中重症病人，另呼籲地方政府廣設採檢站，下週起也有190社區診所參與PCR採檢，請民眾多加利用，不要再擠急診。

指揮中心呼籲，因應疫情發展，滾動式調整防疫措施，防疫工作人人有責，請全民於疫情期間配合政府防疫作為、儘速完成疫苗接種，落實自我防疫，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實體溫量測等相關措施，下載並使用「臺灣社交距離APP」；確診者確實回報「確診個案自主回報疫調系統」，共同為維護國內防疫安全努力。

▲確診解隔條件放寬。（圖／指揮中心提供）