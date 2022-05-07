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跟跳「劉畊宏健身操」半個月！女粉曬身材變化…肉肚消風網羨炸

▲▼跟跳劉畊宏健身操。（圖／翻攝微博）

▲女子跟跳劉畊宏健身操，身材出現劇烈變化。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

藝人劉畊宏與妻子王婉霏近期直播健身，在網路上爆紅，瞬間粉絲飆增，也有不少人跟著一起跳。對此，有位女粉絲分享了「跟跳半個月」的成果，雖然體重沒什麼變化，但線條變得肉眼可見，肉肚也瞬間消風，讓不少網友吶喊「真的有馬甲線」。

由於大陸有多地進行封閉式管理，民眾們只能宅在家，劉畊宏於是帶著妻子王婉霏在網路上直播，以歌手周杰倫的歌曲當作背景音樂跳健身操，帶粉絲們在家中一起活動。

劉畊宏的健身直播在網路上爆紅，短短一個月內粉絲漲了無數，也有不少人跟著直播一起跳舞、健身。對此，微博上一名女網友也分享跟跳半個月的成果。

▼女子跟跳劉畊宏健身操，成果超明顯。（圖／翻攝微博）

▲▼跟跳劉畊宏健身操。（圖／翻攝微博）

這名女粉絲表示，第一次跟著直播跳舞時，害怕自己根本無法堅持，動作也做得不標準，就像個殘廢。後來跟著跳半個月，動作終於能夠跟上，也做得相當標準，身體也出現肉眼可見的變化。

▲▼跟跳劉畊宏健身操。（圖／翻攝微博）

▲▼跟跳劉畊宏健身操半個月，女子身形變化超大。（圖／翻攝微博）

▲▼跟跳劉畊宏健身操。（圖／翻攝微博）

依據照片畫面，女子第一天跳時身材豐腴，手臂、腹部都有肉，半個月後體態出現了劇烈的變化，不但手臂的肉變結實了，腹部也出現線條，腰間的贅肉也消了大半。女子說，雖然體重沒什麼變化，但感覺身體變得緊緻，以後還會繼續堅持。

網友們看完女子的變化，忍不住留言吶喊，「我也是體重沒什麼變化，但是肉眼可見有線條」、「劉畊宏的直播原來要跟著做才能瘦啊，我還以為看了就能瘦」、「今天晚上開始我也要了」、「真的有馬甲線」、「劉畊宏的老婆不就是肉眼可見的瘦了嗎」、「我也練了半個月，手臂的力量和耐力是明顯變強了」、「真的持續有進步，堅持住。」

 

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