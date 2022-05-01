跳劉畊宏毽子操突腹痛！12歲妹「輸卵管切除」保命　醫曝健身地雷

▲劉畊宏健身直播爆紅。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

藝人劉畊宏近期因健身直播在大陸爆紅，粉絲暴漲數千萬。不過，健身減肥這種事不能操之過急，大陸就出現有人因跳操受傷入院。4月26日，上海復旦大學附屬婦產科醫院收治了一名12歲女孩，她居家跳操後出現劇烈腹痛，最後輸卵管慘被切除。

4月26日，該院收治了一名12歲女孩，她因居家跳操不當，出現劇烈腹痛。女孩收治入院時，已經出現了炎症反應，經過詳細的檢查，醫生懷疑很可能發生了附件扭轉。

醫生為這名女孩進行了手術治療，術中探查發現，確實發生了輸卵管扭轉，最終不得不切除患側輸卵管。「附件扭轉」指卵巢和輸卵管在其支持韌帶上發生的完全或部分扭轉，常導致其血液供應受阻，使得卵巢或輸卵管水腫、壞死、梗死甚至功能喪失，不及時處理很危險。

復旦大學附屬婦產科醫院婦科副主任醫師丁巖表示，附件發生扭轉最常見的臨床表現為突發局限性下腹痛，伴或不伴噁心、嘔吐。而疼痛症狀常常發生在體位突然改變時，如劇烈運動、撞擊後等，也可能在創傷或在婦科檢查時誘發。在妊娠期間或者產褥期子宮大小發生改變時，也更容易發生扭轉。

「在婦科急診，每一年因為附件扭轉做緊急手術的患者不在少數，而『劇烈運動』就是罪魁禍首，」丁巖指出，附件扭轉並不是成年女性的「專利」，可發生於任何年齡段，其中以育齡期女性最為常見，其次為兒童期和青春期，對於兒童和青春期女孩，最常見的是在劇烈的體育運動後發生扭轉，導致下腹疼痛。

丁巖進一步指出，卵巢囊腫患者更容易發生扭轉，當病變的卵巢囊腫發生蒂扭轉，使得供應卵巢的血管和韌帶扭曲，卵巢血流受阻，會導致瘤體迅速增大或者囊腫壞死破裂、繼發感染。

專家建議，有卵巢囊腫的女性最好避免劇烈的健身運動，要做毽子操，最好放慢節奏，切忌突然改變體位，至於升級版的「龍拳操」，建議不要輕易嘗試。

丁巖同時建議，女性朋友要定期婦科檢查，及早發現卵巢囊腫，及早干預，尤其備孕前建議先產前檢查。如果發現卵巢囊腫，應按照診療原則及早治療。如果是隨訪觀察期，注意不要劇烈活動，可以改為緩和的運動的方式，避免快速起身或扭身時體位變化導致卵巢囊腫在重力作用下發生扭轉。如出現突發下腹痛等，請及時就診。