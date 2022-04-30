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「跟跳劉畊宏毽子操」到底有多難？網狂爆汗：一週有效，尤其是腰

▲▼劉畊宏健身直播爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲劉畊宏健身直播超夯。（圖／翻攝自微博）

網搜小組／劉維榛報導

藝人劉畊宏靠著直播健身，星路再創巔峰，其中「毽子操」超過1億人次觀看，尤其老婆王婉霏各種崩潰表情，讓網友笑到肚子疼。對此，有網友好奇「這毽子舞到底有多難？」文章釣出不少跟著一起跳的網友分享，「我跟我朋友練了一週左右，真的很有效，尤其是腰的地方！」

一名女網友在Dcard表示，過去大家聽到劉畊宏，一開始只想到他是天王周杰倫的好兄弟。如今劉畊宏一家移居上海，憑藉直播魔鬼健身操讓他再度爆紅，抖音粉絲還從700萬到突破5000萬，其中「毽子操」超過1億人次觀看跟著跳。

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劉畊宏之所以再度竄紅，原PO點出關鍵，包括大陸疫情爆發上海封城，大家都待在家裡，因此宅運動也超夯。不過劉畊宏的動作根本魔鬼級，就連王婉霏也操到面目猙獰，被網友笑稱「像極了螢幕前累出痛苦面具的大家」。

看著毽子操正夯，原PO也好奇拋問，「不知道跳起來到底成效怎麼樣？但他老婆看起來真的好累，有點好奇這毽子舞到底有多難？」

▲▼劉畊宏健身直播爆紅，健身搭檔老婆王婉霏被截圖當表情包。（圖／翻攝自微博）

▲▼劉畊宏健身直播爆紅，健身搭檔老婆王婉霏被截圖當表情包。（圖／翻攝自微博）

▲一票網友都是衝著王婉霏逗趣表情而來的。（圖／翻攝自微博）

底下引來網友笑虧，「據說爆紅並不是一堆人想跳這操，而是因為他與王婉霏的反差太大，很好笑」、「我也是因為她老婆的表情才開始關注，真的有夠生無可戀」、「我每天看著他直播，我感覺我自己都瘦了呢」、「半夜快被他老婆的表情笑到嗆死」。

一票網友紛紛挑戰哀號，「剛剛跳了直接爆汗很累，不信你試試」、「剛開始運動不適合，會很酸痛的酸痛」、「我今天第一天跳，只有十五分鐘，流一堆汗」、「前天有跳過一部40分鐘的，消耗288大卡全身爆汗，心率滿高的，但不會到很痛苦啦」、「已經跳了兩天，每天起床大腿跟手臂都無法動彈」、「我調0.75速跳剛剛好，正常速太快了跟不上」、「有喔～連跳半小時多，真的爆汗，然後腿痠了2天」、「我跟我朋友練了一週左右，真的很有效，尤其是腰的地方」。

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