烏俄戰爭顯示政府強化資安防護網的重要　台南政風處舉專業研習會

▲台南市政風處舉辦「2022年度第1次政風人員提升專業能力研習會」，進行專題分享。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政風處舉辦「2022年度第1次政風人員提升專業能力研習會」，邀請漢昕科技公司孫加榮顧問及社團法人台灣同志諮詢熱線協會南部辦公室陳威竣主任，分別就「資訊安全管理與使用之稽核技巧與方法」及「多元性別權益-我的性別誰來詮釋」進行專題分享。

台南市政風處長高伯陽表示，資安問題日趨嚴重，無論是政府機關或私人企業，均可能面臨資訊安全的衝擊及威脅，不僅影響機關正常運作、企業永續經營，甚或可能威脅國家安全及利益，如最近發生的烏俄戰爭，不但以武力作戰，並透過網路攻擊敵方政府機關網站或關鍵基礎設施等達到干擾敵方甚或使敵方產生重大損失效果。

高伯陽處長表示，如何加強資訊安全工作，避免機關系統網路遭受有心人士蓄意干擾或破壞，為當前重要課題。而政風機構法定職掌於資訊安全之角色定位，以資訊機密維護及稽核使用管理事項為主，期透過這次研習強化政風人員資訊安全觀念、稽核技巧及專業知識，協助機關發掘資安風險問題，及時採取防範措施，避免損害機關及民眾權益及人民對政府之信賴。

本次研習邀請之講師孫顧問具有多年公部門資訊安全管理實務經驗，對公部門資訊安全制度及運作情形相當瞭解，授課內容除介紹資安稽核表的來源及提點資安稽核技巧及方法外，並深入淺出引據實務案例解說如何辦理機關資訊安全管理，提升同仁稽核能力及資安知識，最後設計簡單案例供參與人員分組討論以增強學習印象，課程精彩實用，現場反映熱烈，參訓同仁均表示獲益良多。