黃敬平、張亞中陪同掃街　張碩芳拚桃園區市議員黨內初選出線

▲市議員黃敬平(右一)認為，國民黨要年輕化，力挺張碩芳參選。（圖／張碩芳辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市議員選戰，國民黨桃園區市議員參選人張碩芳，爭取黨提名出線，17日分別由電視政論節目名嘴的桃園市議員黃敬平、孫文學校校長張亞中陪同，於桃園區大小市場掃街，爭取民眾支持。民眾看到電視名人和知名校長現身，紛紛比讚手勢，並為張碩芳加油，同時要求和電視名人與張校長合照，氣氛溫馨。

▲孫文學校校長張亞中陪同張碩芳，向民眾拜票。（圖／張碩芳辦公室提供）

「您好，我是桃園區市議員參選人、勇敢媽咪張碩芳，4月29日到5月1日，接到民調電話，懇請唯一支持張碩芳，拜託！拜託！」隨著黨內初選民調逼近，張碩芳戴上無線麥克風，親自穿梭於市場和大街小巷，發送競選文宣的口罩，爭取民眾支持，期在黨內初選出線。

黃敬平和張亞中說，國民黨要年輕化，張碩芳是七年級生，桃園是六都中的重中之重，越多優秀的國民黨市議員和年輕人參選，對國民黨贏回2022市長選戰有更大機會；兩人強力推薦育有早產兒的勇敢媽咪張碩芳，展現堅強和毅力，呼籲廣大市民朋友們，全力支持國民黨優秀的參選人，不管是市議員或市長都能贏得勝選。

張碩芳說，她明白只有勇敢才能守護孩子，並體認教育政策及相對少數的多元需求。桃園其實有不少社福公共資源，但是都沒有和相對需要的人對接上，因此激發出她站出來參選的動力，期參選是改變的第一步；所以，她以「為孩子勇敢、為桃園發聲」為參選主軸，希望透過自己的經歷和專業，讓桃園成為一個「敢發聲、敢追夢、敢創業、敢爭取、敢捍衛、敢生養 、敢養老 」的幸福勇敢城市。