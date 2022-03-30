桃園2倉儲大火後續　市議員黃敬平：市府協助受損市民求償

▲桃園2倉儲大火後續，市議員黃敬平關切。（圖／國民黨市議會黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃敬平29日於市議會定期大會，市長鄭文燦施政報告後指出，楊梅家樂福物流中心及美福倉儲大火，嚴重影響周圍農田、環境生態及居民生活，建議應比照2017年泰豐輪胎火災後續處理模式，由市府協助受損市民向2家事業單位求償，以維護蘆竹、楊梅、平鎮、桃園等各區民眾的權益。

鄭市長表示，不同火災事件其受損範圍及賠償認定皆有所不同，上述2起火災事件，與2017年泰豐輪胎火災事件所涉及的範圍不同，不能要求所有火災事件皆循此模式賠償。而針對近期2起火災事件所產生的空污，鄭市長也強調，市府環保局已依違反《空氣污染防制法》，採最高罰則開罰500萬元罰鍰，同時也要求美福倉儲加速廢棄物的清理。市府也將監督家樂福及美福2個事業單位，盡快與周邊居民、學校、社區溝通協調，完成後續補償事宜。

黃議員認為，身為地方父母官，在近期桃園發生大火及疫情時，市長應坐鎮地方指揮、減少外縣市行程。鄭市長表示，雖然無法事前預知火災的發生，但近期2起火災事件，他身為市長，在事發第一時間，均由他親自指揮，並多次以公開或非公開的形式，前往現場視察並瞭解情況，因此他非常清楚火災救災進度及後續處理，對於疫情，同樣由市長負責指揮。

鄭市長也強調，市長行程均為公開資訊，擔任市長以來他的心思都在桃園，且95%時間都放在桃園市政，相信市民朋友都很瞭解他在市政上的用心。