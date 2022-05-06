台南+922！　國三5／14停止實體上課　改線上教學一週

▲台南市長黃偉哲公布台南新增922人確診病例，為國三會考防疫需求，5月14日起至20日全面改線上教學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲6日下午公布台南新增922人確診病例，包含473例男性、449例女性個案，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於4月28日至5月5日，84.1%於4日及5日發病，255例為無症狀感染，為國三會考防疫需求，全市5月14日起至20日，全面改線上教學。

黃偉哲市長指出，台南市增加了922病例，跟中央流行疫情指揮中心所公布923的病例有差別，因為那個病例是屬於外縣市的，台南922例占全國增加36168位，大概是2.5％。

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黃偉哲說，最各大醫院急診量能被擠爆，因為確診者大家心裡都很慌，有時候會直接衝到的急診室裡面，想要再次確認，再做一次PCR或怎麼樣，因為5月12日開始快篩陽性，就視同為確診，但有的人還是要衝，要衝到急診室，一方面造成染疫的風險，一方面造成正常醫療能量的消耗，所以市府特別請成大郭乃文老師跟大家說明防疫心理因應的技巧。



台南市衛生局專委蔡玲珊指出，民眾如被通知確診時，請先留在家中，等待公衛人員通知，保持一人一室、勿共餐，盡量和家人使用不同衛浴設備或每次使用後適當清消，保持佩戴口罩、勤洗手或使用酒精等防疫習慣，若有發燒，可先使用退燒藥減緩不適，盡量臥床休息和飲水，並務必觀察自身症狀變化，如有喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青症狀，請聯絡主責醫院或居家照護醫療專線。

確診民眾可先電話聯繫密切接觸者，請他們自我隔離並健康監測，如有上呼吸道症狀，可先購買使用家用快篩；居家照護期間嚴禁訪客，請用視訊方式代替見面。

確診民眾在居家照護期間，除了隨時注意身體症狀，也要留意保持心理健康；中華民國臨床心理師公會全國聯合會郭乃文理事長建議民眾，如果發現自己無法像以前那樣容易做到有組織、能判斷以及換位思考時，可以練習從不同角度思考，或為生活加入幽默及創意；當出現行動和舉止失去計畫力、表現出不同於以往的衝動狀況時，可以練習在原本的生活樂趣外尋找生活小確幸，或找個目標並列出步驟，豐富原本的生活；如覺察負面情緒停留時間長且強烈，情緒起伏較大，甚至自己難以控制時，可以試著讓自己放鬆、找親近的人說說話，並相信身邊的人事物；如出現悲觀看待自己的可能性、機會或低估資源與支持時，可嘗試尋找資源幫忙，並讓自己休息，成為更好的自己。

台南市教育局長鄭新輝指出，為國中會考防疫需求，台南市國三生自5月14日至20日全面停止實體上課，全面改為線上教學，以因應會考前防疫需求，補教業者也全面比照辦理。