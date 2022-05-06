桃園+6271！　衛生局長提「2關鍵」喊：7月大概可以出國了

▲桃園市衛生局長王文彥表示：很快「群體免疫」7月可出國？（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園今新增6271本土確病例，衛生局長王文彥6日出席「桃園市優良護理人員表揚活動」表示，疫情的發展迄今兩年半來，大家都很辛苦，桃園今天大概有6000多例本土確診，比昨天4,872例本土個案，成長了28%，而自然感染者增加，再加上打疫苗很快「群體免疫」到了，大家可以鬆一口氣，他已「請家人準備7月大概可以出國了！」

王局長並強調，疫苗接種很重要，而接種最大任務是在護理師，桃園市第三劑疫苗覆蓋率達六成以上，是六都中領先，中央預計在5月12日前再次配賦莫德納疫苗給各地方政府，市府將待疫苗到位後安排專案接種，鼓勵民眾至各社區接種站接種疫苗，提升保護力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市優良護理人員表揚活動。（圖／衛生局提供）

5月12日國際護師節前夕，儘管本土確診者持續飆升，衛生局長王文彥表示，桃園1萬6,503名執業護理人員，在面對疫情的持續挑戰，使命驅動在第一線全力以赴執行抗疫行動、不分晝夜挺身守護民眾的健康，考驗著醫療團隊的韌性，也再次看到護理人員展現巨大的能量與愛。

因此，雖然目前有很多活動被取消，但因每年護師節都和母親節一起舉行，對於護理人員而言，這個活動相當有意義，所以「桃園市優良護理人員表揚活動」如期舉行。