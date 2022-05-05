新北坪林「世芳有機茶園」　女青農李若嘉邀您喝有機好茶

▲新北坪林女青農李若嘉。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近期氣溫逐漸回升，這時候來杯香氣四溢、滋味甘甜的有機春茶，絕對是消暑降火的好選擇，位於坪林金瓜寮的「世芳有機茶園」早在2010年便開始轉型栽種有機茶葉，提供包種茶、蜜香紅茶、白茶等多種有機茶，讓民眾可以品嘗到安心、品質兼具的好茶。

農業局表示，「世芳有機茶園」由坪林青農李若嘉與先生陳錠鋐共同經營，茶園堅持有機栽種，但因有機茶不施以農藥而容易遭蟲啃咬，茶葉上會有較多咬痕，生的比較「醜」，李若嘉藉此特徵發想，打造自有「醜醜茶」品牌，更讓「世芳有機茶園」在2020、2021年的全國有機茶分類分級評鑑中獲獎。

▲世芳有機茶園自創品牌醜醜茶及手工茶葉蛋捲。

此外，李若嘉也會定期開發不同的茶點心，至今已推出手工茶蛋捲、牛茶糖、翠茶酥、綠茶瓜子酥等各式茶點心，透過將有機茶融入點心中，提高消費者對於有機茶葉的接受度，其中茶葉蛋捲更是茶園熱銷商品，減糖減油的爽口配方。

李若嘉表示，家中茶園轉型有機至今已10多年，堅持給茶樹最天然的生長環境，讓茶樹與生態、生物們和平共處、互惠互利，茶園甚至經常有穿山甲、樹蛙等保育類生物出沒，也謝謝農業局透過青農力計畫協助拍攝茶園推廣影片，讓更多人能更了解茶園維持自然保育的理念。

▲李若嘉與先生陳錠鋐。

李若嘉用心經營這片美麗茶園，為的就是要給消費者一杯純淨好茶。她表示，茶園也有食農教育小旅行，透過講解茶園生態，帶領大小朋友一同採茶、揉茶，製作茶麻糬、茶湯圓等一系列從產地到餐桌的課程，將這份愛惜土地資源及食農教育的理念帶給來訪的民眾們。

農業局長李玟表示，農業局作為新北青農最強力的後盾，推出「新北青農力計畫」，提供生產及行銷等相關課程，也有專案協助及Line@即時線上QA服務，一條龍服務機制就是要讓青年農民能無後顧之憂，全力產出最優質的產品，協助青農深耕茁壯。

▲世芳有機茶園。

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