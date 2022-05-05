無照整復師出怪招「除晦氣」　摸胸「正面雙貼10分鐘」下場出爐

▲新北無照整復師稱幫忙除晦氣，對女客人猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／新北報導

新北一名無照的蔡姓整復師藉口替女客人調整肩頸痠痛，竟趁機撫摸胸部及乳頭，又稱乳房有纖維囊腫、幫忙除晦氣等，對其猥褻得逞。新北地院依對受照護之人利用機會猥褻罪，判6月，得易科罰金。

判決指出，37歲的蔡男並沒有執照，從事整復師長達13年，2019年8月12日，受害女子適逢生理期、感冒、喉嚨化膿等狀態，前往該處治療，蔡男先要求女子脫掉運動內衣，僅穿著上衣仰躺在床上，接著蔡男徒手從衣領伸入，撫摸胸部及乳頭約10-15分鐘，稱乳房有纖維囊腫。

結束按摩後，女子站起，蔡男又表示要幫忙「除晦氣」，以雙手環抱腰部，並以胸貼胸、下體貼下體約10分鐘。女子原以為上述只是療程一部份，就像是去按摩店按摩完後，可能會幫忙泡腳，但事後越想越不對勁，向2名友人哭訴後，決定報警提告。

偵訊時蔡男矢口否認利用整復機會猥褻，當日女子可能因為生病暈頭轉向，突然直接抱上來，自己因為要壓她的肋骨，所以才抱著她的腰，結束後才用右手牽著對方右手，幫忙除晦氣。

經詢問女子2名友人證詞，3人說詞相仿無誇大，然而蔡男犯後矢口否認犯行之態度，迄今未對被害人有所彌補及賠償，法院依猥褻罪判6月，得易科罰金。