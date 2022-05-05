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偏鄉美容院母親節辦書展　新北市圖萬里分館邀媽媽讀好書

▲偏鄉美容院母親節辦書展 新北市圖邀媽媽讀好書。（圖／新北市立圖書館提供）

▲為鼓勵婆媽們用閱讀代替聊天，萬里分館特別在美容院內推出母親節限定。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

一般美容院放的是八卦、美容雜誌，但萬里瑪鋉老街上的「僑雨」美容院卻辦起了書展！新北市立圖書館萬里分館特別在美容院內推出母親節限定的「媽媽的暖心充電日」主題書展，邀婆媽們一起來看本好書，喜歡還可以免費帶回家。5月7日到萬里分館借10本書，還贈送「書」壓按摩體驗券。

新北市立圖書館王錦華館長表示，萬里分館繼2015年起，與老街上的7家美容院合作，透過送書到美容院，萬里分館特別於母親節前夕與在地美容院合作，推出適合媽媽們閱讀的書展，規劃了包括「文學裡的媽媽」、「照顧一家大小」的媽媽、「說得一口好菜」的媽媽、以及「無所不能」的媽媽等類別的主題閱讀推薦。另外5月7日只要到萬里分館借10本書，還可兌換「書」壓按摩體驗券。

迎接母親節到來，泰山親子圖書閱覽室與貴子分館也與附近店家合作推出「虎哩媽媽水噹噹」閱讀加碼活動，5月5日起至5月15日止，只要在泰山親子圖書閱覽室或貴子分館單次借10本書，便可獲得美髮、美甲或美容美體等優惠券，讓媽媽度過一個水噹噹的母親節。

新北市立圖書館特別推出一借就走的「職人媽媽快充站」閱讀禮包，節省職人媽媽挑選書籍的時間；另外還有「單親爸媽加油站」主題書展，精選各類單親育兒與生活相關繪本圖書，為身兼母職或父職的辛苦爸媽加油打氣！詳細活動資訊與報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2492-4490萬里分館、02-2909-1727泰山分館。

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