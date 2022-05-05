起底「高登」董座黑歷史！涉賣黑心陸製口罩　海削483萬遭起訴

▲高登負責人劉緯澤曾因販售黑心醫療口罩遭檢察官起訴。（示意圖與本案無關／記者崔至雲攝）

記者劉昌松／台北報導

高登環球生醫公司原有意提供政府1700萬劑快篩，因被連質疑爆料而棄標，繼國民黨文傳會會副主委葉元之指出，高登老闆劉緯澤等7人，涉嫌詐欺口罩商300萬元正由北檢偵辦外，如今又傳出，劉緯澤因涉嫌用合法的醫療口罩紙盒，包裝大陸製的黑心口罩，詐騙廠商483萬元，台中地檢署去年3月已依違反《藥事法》、《刑法》詐欺等罪提起公訴。

根據台中地檢署起訴書，劉緯澤同時也是萬澤公司負責人，2020年8月間，市面上仍有大量醫療口罩需求，劉緯澤得知北部有業者有購買需求，謊稱可以提供合格的台灣國際生醫所製造醫療口罩，對方得知後，立刻下訂並匯款483萬元。

但實際上，劉緯澤夥同智順科技負責人江姓父子、天佑醫材公司陳姓負責人，先去向台灣國際生醫授權的印刷廠，以每盒15元的代價，購買10萬個口罩包裝盒，另外由劉緯澤購賣大陸製造的口罩，以每盒50片包裝成合格的一般醫療口罩，並按照指示，繼送給指定客戶。

但收到貨的客戶開盒發現，裡面的口罩沒有主管機關許可鋼印，因而起疑提告，檢警獲報後展開搜索，在相關廠房扣到4萬7千個空盒，以及23萬片來路不明的黑心口罩，劉緯澤將483萬退回受騙業者，台中地檢署調查後，在2021年3月間，將陳緯澤和江姓父子、陳姓女子等4人一併提起公訴。