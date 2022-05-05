台東養老院群聚1死！簡單包屍袋急火化　殯葬業傻眼：沒說有確診

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台東養老院群聚1死！簡單包屍袋急火化　殯葬業事後一聽傻眼：沒說有確診

▲醫院,病床,擔架,點滴。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲台東安養院群聚1死，殯葬業接體火化後一聽傻眼「不知道是確診者」。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

台東市一間老人養護機構日前爆發群聚感染，截至5日已經累計共70人確診、1人死亡，不料養護機構處理遺體相當草率，沒有通報衛生及相關單位，也沒交由專責小隊處理，直接請殯葬業者處理，且未告知「死者生前染疫」。對此，當事機構不願回應。

台東老人養護機構群聚，截至5日已累計70人確診（包含工作人員15名、住民55名）、1人死亡，死者為一位70多歲重癱住民，在確診後因併發重症死亡，不料機構沒有通報衛生相關單位，也沒有交由專責小隊處理，而是直接請殯葬業者處理。

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殯葬業者表示，確診死者被送到殯儀館時，只有簡單包裹2層屍袋，而且機構還說要快速火化，最後是因為沒有開立死亡証明，才沒有火化屍體。殯葬業者在處理的過程中，完全不知道死者生前染疫，讓工作人員暴露在染疫風險，事後得知消息後是又氣又擔心。

據悉，全國各地殯葬業者2021年就成立專責小隊，負責確診死者的遺體運送及火化作業，確診者死亡必須通報民政單位，開立死亡證明後24小時內火化，養護機構處理方式已違反SOP。台東縣民政處得知後，也認為該機構處理過程不妥，只是法令上目前無法可罰，只能要求改善通報和處理過程。

根據《中時新聞網》報導，其實台東養護機構草率處理遺體已非首例，一名李姓女子投訴，她的爸爸2021年在卑南某養護機構接種疫苗後突然離世，但養護機構一直沒有通知她，直到3天後他送保暖衣服要給爸爸，才得知爸爸遺體被放在殯儀館3天，讓她完全無法接受。

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