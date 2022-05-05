一個月52萬人次衝旗津！新冠肺炎重創經濟　觀光局fun手拚到8月

▲高雄市觀光局振興旗津經濟，推出一系列活動 。（圖／高雄市觀光局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高市府觀光局自3月25日起，搭配旗津振興連續六週假日舉辦台語、嘻哈、街舞、親子、偶像男女團、金曲串燒、愛情講座、高雄的故事等不同主題活動，多元內容與遊客同樂，總共吸引超過52萬旅客，也為在地商圈及業者帶來可觀的觀光人潮。夏天將至，觀光局也將陸續推出音樂啤酒嘉年華、旗津黑沙玩藝節、造型風箏展演等特色活動，週週有主題、讓遊客一路HIGH到8月底。

市府為加速活絡旗津觀光復甦能量，規劃許多如「船好等你」、「津好住」、「Fun旗津」等政策及活動，成功吸引遊客並帶動在地商家與攤商業績普遍成長回溫約五成，業者與遊客多所肯定，不分平假日，都到旗津吃美食賞美景，以實際消費支持在地商家，跟市府一起挺旗津。旗津券可在當地消費使用至8月31日，市府相關單位已規劃周周有活動、加強優化觀光軟硬體建設等方案，也都在8月底會陸續完工，持續幫助提升旗津商機，重新活絡旗津觀光命脈。

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▲高雄市觀光局振興旗津經濟，推出一系列活動 。（上圖同／高雄市觀光局提供）

觀光局為振興旗津觀光，推出不同的主題活動，藉以吸引本市或外地遊客前來旅遊，促進當地消費。此外，豐收廣場每個假日都有精彩舞台節目，讓旗津不再只是吃吃喝喝更具有文藝與流行氣息，獲得多位遊客好評。來自台南李先生則是對於台語之夜印象深刻，「剛好帶著父母來回味久違的旗津、吃吃海鮮，還能順道看到金曲歌王、歌后在面前近距離獻唱，是相當難得的經驗，活動很棒、很精彩，希望以後還能繼續辦。」；台中的林小姐說：「原本只是跟同學來旗津海邊玩，結果聽到廣場有表演就來看看，剛好又是聲林之王3的選手們現場演唱，感到相當幸運。」；桃園的王先生也表示：「兒童節連假，剛好帶小朋友來高雄觀光旅遊，聽到廣播介紹Fun旗津的活動，就直接開車過來一看究竟，現場看到很多兒童組的表演相當精采，小朋友也跟著手舞足蹈起來，非常有趣。」

觀光局長周玲妏進一步指出，Fun旗津系列活動歷經超過一個月的時間，已累計約52萬人次參與，不只打造了多元有趣的旗津，引起許多討論話題，最重要的是藉由活動的規劃、景區環境的優化及提升、不間斷的沙灘活動等，帶動旗津在地的觀光、打造悠閒的異國度假風，進而帶動周邊觀光產業經濟效益，吸引許多遊客再度走入旗津，享受旗津獨特海天一色及人文古蹟、無敵海鮮的魅力，讓旗津的美再度被大家看見！緊接啤酒音樂嘉年華、旗津黑沙玩藝節、超大型風箏展演等將陸續接棒登場，旗津的夏天精彩可期，讓旗津變成國內遊客玩樂的唯一選擇，來這裡吹海風、看美景、吃美食，享受不一樣的夏日風情，在旗津、就很Fun心。