　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一個月52萬人次衝旗津！新冠肺炎重創經濟　觀光局fun手拚到8月

▲高雄市觀光局振興旗津經濟，推出一系列活動 。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄市觀光局振興旗津經濟，推出一系列活動 。（圖／高雄市觀光局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高市府觀光局自3月25日起，搭配旗津振興連續六週假日舉辦台語、嘻哈、街舞、親子、偶像男女團、金曲串燒、愛情講座、高雄的故事等不同主題活動，多元內容與遊客同樂，總共吸引超過52萬旅客，也為在地商圈及業者帶來可觀的觀光人潮。夏天將至，觀光局也將陸續推出音樂啤酒嘉年華、旗津黑沙玩藝節、造型風箏展演等特色活動，週週有主題、讓遊客一路HIGH到8月底。

市府為加速活絡旗津觀光復甦能量，規劃許多如「船好等你」、「津好住」、「Fun旗津」等政策及活動，成功吸引遊客並帶動在地商家與攤商業績普遍成長回溫約五成，業者與遊客多所肯定，不分平假日，都到旗津吃美食賞美景，以實際消費支持在地商家，跟市府一起挺旗津。旗津券可在當地消費使用至8月31日，市府相關單位已規劃周周有活動、加強優化觀光軟硬體建設等方案，也都在8月底會陸續完工，持續幫助提升旗津商機，重新活絡旗津觀光命脈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市觀光局振興旗津經濟，推出一系列活動 。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄市觀光局振興旗津經濟，推出一系列活動 。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄市觀光局振興旗津經濟，推出一系列活動 。（上圖同／高雄市觀光局提供）

觀光局為振興旗津觀光，推出不同的主題活動，藉以吸引本市或外地遊客前來旅遊，促進當地消費。此外，豐收廣場每個假日都有精彩舞台節目，讓旗津不再只是吃吃喝喝更具有文藝與流行氣息，獲得多位遊客好評。來自台南李先生則是對於台語之夜印象深刻，「剛好帶著父母來回味久違的旗津、吃吃海鮮，還能順道看到金曲歌王、歌后在面前近距離獻唱，是相當難得的經驗，活動很棒、很精彩，希望以後還能繼續辦。」；台中的林小姐說：「原本只是跟同學來旗津海邊玩，結果聽到廣場有表演就來看看，剛好又是聲林之王3的選手們現場演唱，感到相當幸運。」；桃園的王先生也表示：「兒童節連假，剛好帶小朋友來高雄觀光旅遊，聽到廣播介紹Fun旗津的活動，就直接開車過來一看究竟，現場看到很多兒童組的表演相當精采，小朋友也跟著手舞足蹈起來，非常有趣。」

觀光局長周玲妏進一步指出，Fun旗津系列活動歷經超過一個月的時間，已累計約52萬人次參與，不只打造了多元有趣的旗津，引起許多討論話題，最重要的是藉由活動的規劃、景區環境的優化及提升、不間斷的沙灘活動等，帶動旗津在地的觀光、打造悠閒的異國度假風，進而帶動周邊觀光產業經濟效益，吸引許多遊客再度走入旗津，享受旗津獨特海天一色及人文古蹟、無敵海鮮的魅力，讓旗津的美再度被大家看見！緊接啤酒音樂嘉年華、旗津黑沙玩藝節、超大型風箏展演等將陸續接棒登場，旗津的夏天精彩可期，讓旗津變成國內遊客玩樂的唯一選擇，來這裡吹海風、看美景、吃美食，享受不一樣的夏日風情，在旗津、就很Fun心。

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
大又白！G奶辣模「玩DIY」穿這樣　網驚呼：凸出來了
群聚1死！簡單包屍袋　殯葬業接體火化才知「是確診」
「@」台灣人都唸錯！內行曝正確讀音
真人娜美確診　「被當面噴酒精」自責：狀況非常糟
快訊／台大宣布！下週一起全校遠距上課2週
韓影后「心臟驟停」　急救仍無意識
性騷韓人氣女團　男學生抓到了！
24種症狀「超有效穴位」曝光！　圖解一次看
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

肯德基母親節套餐限時激省！3大防疫模式祭出「加1元多1件」

「@」台灣人都唸錯！內行曝正確讀音：講小老鼠狂被糾正

快訊／台大5月＋259確診　下週一起全校遠距上課2週

台東養老院群聚1死！簡單包屍袋急火化　殯葬業傻眼：沒說有確診

一個月52萬人次衝旗津！新冠肺炎重創經濟　觀光局fun手拚到8月

後遺症才可怕！她打3劑莫德納確診　康復後仍「呼吸困難＆腦霧」

懷孕婆婆細心顧！流產秒嗆「不會下蛋的雞」　勸兒娶外籍比較會生

學生本土單日+3980！總數超過2.7萬人　22縣市1938所園校停課

12星座「水逆要來了」！最新一週運勢：處女與小人纏鬥、白羊有曖昧

電子圍籬效益低！　陳時中明與地方開會：取消有共識

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

肯德基母親節套餐限時激省！3大防疫模式祭出「加1元多1件」

「@」台灣人都唸錯！內行曝正確讀音：講小老鼠狂被糾正

快訊／台大5月＋259確診　下週一起全校遠距上課2週

台東養老院群聚1死！簡單包屍袋急火化　殯葬業傻眼：沒說有確診

一個月52萬人次衝旗津！新冠肺炎重創經濟　觀光局fun手拚到8月

後遺症才可怕！她打3劑莫德納確診　康復後仍「呼吸困難＆腦霧」

懷孕婆婆細心顧！流產秒嗆「不會下蛋的雞」　勸兒娶外籍比較會生

學生本土單日+3980！總數超過2.7萬人　22縣市1938所園校停課

12星座「水逆要來了」！最新一週運勢：處女與小人纏鬥、白羊有曖昧

電子圍籬效益低！　陳時中明與地方開會：取消有共識

35萬股民注意！富邦金擬配4元股利　現金殖利率4.7%

孫芸芸性感黑裙「全身開洞」！帶貨「兩千元」平價包被讚：太時尚

一點都不黏！夏季必備「輕保濕盤點」，清爽質地秒吸收

偏鄉美容院母親節辦書展　新北市圖萬里分館邀媽媽讀好書

狂威優質先發、林承飛開轟　樂天7比3擊退富邦

張若昀二搭《慶餘年》王牌編劇！瘋狂鏟肉白衣仙氣十足

韋禮安等七年終於攻蛋壓力破表！　喊話粉絲：不會讓我借酒澆愁吧

肯德基母親節套餐限時激省！3大防疫模式祭出「加1元多1件」

快篩試劑需求大爆量！泰博、安特羅、寶齡富錦訂單接到手軟

資深影星寇世勳「聚餐友人確診」陷染疫危機！　臨時缺席新片首映

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

指揮中心：快篩陽性即確診！

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

即／台中本土確診+1776例　10處熱點曝

今本土+30035　新北10122例最多

20多歲女染疫6天亡！李秉穎示警「1重症前兆」快就醫

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

快訊／中重症+73！增5死「20多歲男中症轉重症亡」

醫師籲有「嚴重腹瀉」4症狀要趕快採檢

快篩陽即確診「3類對象先適用」　免外出PCR

即／台中今年首起確診死亡案　發病48小時敗血性休克

警政署被電飛　對連千毅之亂「軟得像麻糬」

更多熱門

相關新聞

高登負責人遭起訴　黑心口罩詐483萬

高登負責人遭起訴　黑心口罩詐483萬

高登環球生醫公司原有意提供政府1700萬劑快篩，因被連質疑爆料而棄標，繼國民黨文傳會會副主委葉元之指出，高登老闆劉緯澤等7人，涉嫌詐欺口罩商300萬元正由北檢偵辦外，如今又傳出，劉緯澤因涉嫌用合法的醫療口罩紙盒，包裝大陸製的黑心口罩，詐騙廠商483萬元，台中地檢署去年3月已依違反《藥事法》、《刑法》詐欺等罪提起公訴。

隨母入監　2歲女童發燒確診

隨母入監　2歲女童發燒確診

T1職籃普篩　共15位球員確診

T1職籃普篩　共15位球員確診

改變入境檢疫的時候到了

改變入境檢疫的時候到了

醫師籲有「嚴重腹瀉」4症狀要趕快採檢

醫師籲有「嚴重腹瀉」4症狀要趕快採檢

關鍵字：

高雄觀光旗津新冠肺炎演唱會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

羅志祥突宣布喜訊！出道28年「謝謝你們的陪伴」

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

快訊／瘦子無預警宣布結婚！

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

指揮中心：快篩陽性即確診！

安珀赫德淚崩全說了！

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

「高登」公司空無一人現場曝光

快訊／勾惡抵達桃園「現場出狀況」開直播赴約：我不會下車

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面