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社會 社會焦點 保障人權

奧迪撞保時捷5名車全都自己人　竹聯月堂假車禍詐保1163萬手法曝

記者張君豪／台北報導

去年2月19日台北市南港區研究院路2段發生奧迪Q3休旅車自撞路旁保時捷MACAN、寶獅308休旅、BMW名車等5輛進口高價轎車車禍；刑事局發現自撞肇事車主與被撞車輛都是高檔名車、與轄區南港警方追查，這才發現該案是竹聯幫月堂玄月會成員宋男（26歲）顏女（30歲）情侶檔幕後策畫的假車禍詐領保險案件，警方報請台北地檢署檢察官張雯芳指揮偵辦。

▲▼南港保時捷遭追撞。（圖／記者游宗樺攝）
▲南港保時捷停放路邊遭追撞，事後卻遭檢警查出是竹聯幫成員自導自演的詐保車禍。（圖／記者游宗樺攝）

▲刑事局破獲竹聯幫月堂玄月會宋男操盤策畫奧迪撞保時捷假車禍詐保案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港保時捷停放路邊遭追撞，事後卻遭檢警查出是竹聯幫成員自導自演的詐保車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組調閱當時的車禍事故卷宗、監視器畫面並調閱「財團法人金融法制暨犯罪防制中心」調閱相關車主投保保險資料紀錄，發現開高檔奧迪休旅車的羅姓車主（25歲）車禍發生前刻意投保「第三人超額附加條款」把追撞車輛的理賠金額上提到1000萬元新台幣，該起車禍動機相當可疑。

▲刑事局破獲竹聯幫月堂玄月會宋男操盤策畫奧迪撞保時捷假車禍詐保案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲竹聯幫月堂玄月會宋男操盤策畫奧迪撞保時捷假車禍詐保案件。（圖／記者張君豪翻攝）

加上該起車禍總理賠出險金額高達483.5萬，檢警追查肇事、遭追撞的奧迪、保時捷、寶獅、BMW大七等名車，追溯歷任車主發現，都是有竹聯幫背景的宋男、顏女所持有；兩人長期從事外匯中古車買賣、對車輛投保理賠出險過程所知甚詳。

加上被追撞車輛中、最貴的保時捷MACAN休旅車主居然是某保險公司理賠部門主管，全案疑雲重重，警方在追溯宋、顏兩人持有車輛紀錄，果不其然發現另輛市價1000萬的BMW I8電動跑車也過戶到陳男（47歲），曾在2021年9月15日在桃園市大園區中山南路自撞橋墩，車頭全毀，陳姓車主聲請全險理賠金額高達680萬元，但保險公司、警方調閱監視器，發現自撞車禍發生時路上明明沒有其他人車，陳男居然離奇捨車道不開，直接駕車猛撞橋墩。

警方清查發現南港、桃園兩起假車禍，宋嫌集團總計詐保請領出險高達1163萬元，且已獲理賠363萬餘元，警方見蒐證成熟，4月19日持搜索票拘票分赴台北、新北、桃園、台中、新主等地逮捕宋姓主嫌詐保期團共8名成員，並查扣贓款62萬元餘元，保時捷凱燕休旅車、車牌18面、保險契約書、行車執照、汽車買賣合約書、人頭車主證件、金融存簿、印章等贓證物。

宋嫌到案後坦承犯案，並清楚交代教唆過戶車主投保超額險、超額第三責任險意圖製造假車禍詐保、但宋嫌女友顏女則否認涉案，辯稱買車投保是車主個人行為，為何發生車禍他根本不知情、警方訊後依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢察官聲押顏女獲准，女主嫌方知遭男友背叛出賣，宋嫌訊後裁定30萬元交保候傳、其餘共犯裁定5～15萬元交保。

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