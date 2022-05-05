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社會 社會焦點 保障人權

獨／勾惡依舊赴約+警政署要掃黑！連千毅：我這一年做了很多公益

記者陳雕文／綜合報導

YouTube頻道「勾起你心中的惡」日前踢爆直播主連千毅發行NFT「根本賣不出去疑似詐欺」，雙方隔空交火，後來道上長輩也出面調解，引發社會關注；勾惡又在4日上傳影片稱會赴約，讓各地警方神經緊繃。而警政署也決定開始掃黑，並對連千毅及相關直播主亂象全力偵辦。對此，連千毅在稍早回應了。

▲原本勾惡、連千毅之戰暫時告一段落，未料勾惡又拍影片表示事情來沒結束，並會如期「赴約」，引起各界關注。（圖／翻攝自連千毅臉書、勾惡IG）

據了解，勾惡於3日晚間發文透露將發表最終聲明，4日深夜在頻道上公開影片，內容談及跟直播主連千毅、館長陳之漢這段期間所發生的事情，同時預告5日下午6點將會在臉書開直播，影片最後也宣布會如期赴約，不過因為疫情的關係，他呼籲大家千萬不要前往群聚，想了解狀況的就看直播。影片一出讓轄區警方超緊張。

▲▼ 勾惡中午將動身南下，桃園警加派警力戒備 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲勾惡中午將動身南下，桃園警加派警力戒備 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

面對勾惡與連千毅隔空開戰，還有道上長輩出面調停，立委莊瑞雄4日質詢時痛批警政署毫無作為「軟得像麻糬」、「現在是沒政府了嗎？」質疑警政署、刑事局怠忽職守。對此警政署副署長劉柏良回應，「請拭目以待，絕對強力取締」。

●勾惡要赴約

連千毅感到疑惑表示，「黑哥（黑金城）都已經發文說要取消了，而我也拍影片說明，長輩們都出來調停了，我們當然給予尊重，因此先前我提告勾惡妨害名譽的部分，就由司法單位調查，至於原本說要見面對談的約定早就取消了，所以勾惡是要赴誰的約？我其實不懂，不是說好要讓一切平息了嗎？有聽說道上長輩也很苦惱，勾惡講不聽。」

▲▼黑金城（右）曾接受勾惡專訪。（圖／翻攝YouTube）

▲黑金城（右）曾接受勾惡專訪。（圖／翻攝YouTube）

連千毅還說，「不管他要去哪跟誰見面，已經與我無關，今天我還有公益行程，才剛從高雄離開要北上而已，不會跟勾惡再有甚麼接觸。」

●黑幫背景掛嘴邊，警政署將大動作偵查不法

連千毅表示，「我沒有炫耀自己有黑幫背景，而是要告訴大家，今天是要跟大家講說，發了跟勾惡的問題，我謝謝道上長輩們的提醒與叮嚀。回顧我這一年，真的做了很多的公益活動，希望大家可以看到我回饋社會、正向的一面，其餘我不會再多作回應，謝謝。」

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