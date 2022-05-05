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快訊／高雄確診首破千「今天起不公布足跡了」　陳其邁曝原因

記者賴文萱／高雄報導

高雄市確診個案今（5）日首度破千例，增加1127例，不過，過去都會公布足跡，今天卻沒有，引起外界好其原因。對此，高雄市長陳其邁表示，疫情有幾個階段，高雄多點散發型社區傳染慢慢攀升，感染源要找越來越困難，防疫還是有重點，大方向要抓住，但假如有大型群聚或具有不特定風險，還是會說明。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）

衛生局簡任技正潘炤穎進一步說明，高雄市這波疫情以來，今天首次單日確診病例數超過千例，由於個案疫調匡列花掉很多時間，後續風險提醒部分，會依據疫情狀況做總覽說明，依據疫調內容提醒市民在哪些不特定接觸風險、狀況做概略性說明，不會公布熱點足跡，但如有特定事件或大規模群聚會再另外說明。

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▲▼高雄5/5確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄5/5確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

陳其邁表示，從今天確診個案數來看，以同住親友、職場校園傳染增加最多，這也顯示社區傳播風險逐漸攀升，且傳染速度非常快。針對公布足跡部分，他也舉例，過去在碼頭案件數的時候，從人時地觀察發現數量超過流行基礎值之上，因此有這樣的風險還是會公布。

在今天的個案中，轉銜案件數9例，隔離期間陰轉陽126例、外縣市旅遊史55例、特定娛樂場所10例，密切接觸者929例（同住親友416例、餐飲娛樂129例、職場校園354例、高風險場域30例），新案疫調中7例。其中以密切接觸者增加最多。

進一步分析密切接觸者的分類，同住親友416人中，同住家人239人，親友接觸177人；餐飲娛樂129人，休閒娛樂27人、餐飲102人；職場校園354人，校園39人，職場315人；高風險場域30人，市場百貨15人，人口聚集高風險場所15人。

▲▼高雄5/5確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄5/5確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄5/5確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

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