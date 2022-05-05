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社會 社會焦點 保障人權

2歲女童不慎反鎖大門媽媽乾著急　警及時破門讓母女淚眼團聚

記者高堂堯／南投報導

南投市一位婦人日前晚間在家門前打掃時，2歲幼女竟不慎將大門反鎖，母女倆隔門相望但都進出不得，女童嚇得嚎啕大哭，婦人情急下報警求援；警方到場後發現大門裝有不透明玻璃，先請婦人安撫女兒退避後，當機立斷以警棍敲破玻璃，終於讓婦人得以探手進去開門、女童也毫髮無傷，化解一場虛驚。

▲2歲童在媽媽門外打掃時不慎把門鎖起，警方破門解救（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲2歲童在媽媽門外打掃時不慎把門鎖起，警方破門解救（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警分局指出，這位婦人約於晚間10時許報案，指當時在清掃家裡大門前方地面時，原本在客廳玩耍的2歲女兒想來找媽媽，不知何故竟將大門鎖住；婦人在屋外不斷誘導女兒打開門鎖，但女童年紀太小、無法將門鎖解開，加上見不到媽媽而在屋內嚎啕大哭，她只能在屋外乾著急，所幸手機有攜帶在身，趕緊撥打110報案請警方協助。

▲2歲童在媽媽門外打掃時不慎把門鎖起，警方破門解救。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲2歲童在媽媽門外打掃時不慎把門鎖起，警方破門解救。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投派出所長吳昆典、警員簡永昌及林柔萱獲報後趕到現場，只見婦人不斷在門外安撫女兒、從鑰匙孔窺探女兒動靜，無奈不得其門而入；吳昆典考量已近深夜，為避免女童發生危險，在徵得婦人同意後決定破門，由婦人先誘導女兒離開大門、往屋內退後：「你乖乖坐在沙發上面，不要過來這裡，會痛痛喔！馬麻開門，好不好？」

待婦人確認女童不在大門旁、轉去看電視後，警方立即以警棍將大門玻璃敲出破洞，「劈哩框啷」巨響又嚇哭女童，再讓婦人從破洞小心翼翼地伸手進門，這才將門鎖解開，母女相見後媽媽一把將女兒抱在懷中安慰：「不要怕！是馬麻~不哭哭！」時值母親節前夕，警方也為辛苦的媽媽送上一份感人的賀禮。

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