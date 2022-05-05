公車即將到站「老翁起身等下車」　運將一個急煞慘出人命

▲公車司機沒與前車保持安全距離，又忘提醒長者不要在行駛中移動站立，導致乘客因急煞摔死。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北欣欣客運張姓司機年初開公車行經文山區路段時，為了閃避前方轉彎機車，急踩煞車，導致站在司機座位旁的1名80多歲老翁向前撲倒，腦部因此受到重創，緊急送醫不治，張男坦承沒有依照工作守則，提醒老翁在車輛停妥前坐好，台北地檢署5日依過失致死罪起訴張男。

1月下旬張姓司機駕駛671路公車，行駛在台北市興隆路四段往木新路方向時，在1處巷口突然發現前方直行的機車要右轉，張男緊急踩住煞車，以免追撞肇事，沒想到此時站在一旁的老翁重心不穩，再加上後方其他乘客也往前撲上，老翁撞上駕駛座旁的欄杆、票卡機等固定物，導致顱內出血死亡。

檢察官調查，公車載運乘客契約等文件須知上，分別有讓座給年長者、行動不便者及孕婦，以及在車輛行駛時，不得任意移動，需抓緊扶桿等多項條款，雖然老翁是因為即將到站，所以自己提前起身準備下車，張男也應該勸阻老翁避免危險。

此外，根據公車行車紀錄器，張男駕駛時疑似沒有保持安全距離，才會在看到前方同向直行的機車轉彎時，必須急踩煞車以免撞上，因此認定張男有應注意而未注意的過失，依法將張男提起公訴。據了解，張男與客運公司仍在嘗試與老翁家屬達成和解。