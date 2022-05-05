人妻與公車司機不倫　害綠帽夫崩潰失憶！她遭毆離婚還要賠30萬

▲謝姓人夫公車司機結識蔡姓人妻乘客發展婚外情，正宮知情後憤而向小三求償。（圖／取自免費圖庫Pixabay）。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北蔡姓人妻搭乘公車送小孩上學與已婚謝姓司機結識，2人開房間激戰，不倫戀維持沒多久，蔡女對謝男提告性侵，謝男失去理智痛毆蔡女，更傳「做鬼也不想放過妳、一起死」簡訊，同時恐嚇蔡女丈夫、母親，導致綠帽夫精神受創、短暫失憶，最終離婚收場。士林地院依恐嚇危害安全、傷害罪判處謝男10月、民事部分賠80萬；謝妻也對蔡女提告求償，日前判決出爐。

謝妻主張，2018年4月至5月間丈夫與蔡姓小三交往，本來以為2人對話單純，以為只是朋友，也認為丈夫坦蕩蕩承認2人是搭公車認識，應該不至於會欺騙她。直到同年10月，謝妻發現2人曖昧對話，她立刻聯繫小三，要求支付2人之前聊天時的電話費及精神損失賠償10萬元，並要求小三切斷與丈夫聯繫，小三也同意支付電話費及3萬元賠償，承諾不會再與謝夫聯繫，但事後小三竟對謝妻提告恐嚇取財。

後來謝夫2018年1月遭小三提告，謝夫才坦承2人從未斷絕聯繫，且發生多次性行為，謝妻忍無可忍，向小三求償63萬元。

▼搭公車延伸出不倫戀，毀滅2個家庭。（示意圖／Pakutaso）

小三辯稱，謝夫趁她搭車時贈送唇膏、浴巾、手機殼、項鍊等小禮物，更以「我不喜歡被拒絕」為由，強迫她收下，並藉此取得她的聯絡方式，向她大膽告白，但小三希望能保持距離，謝拒絕，還向她表示「家庭已經破裂要妳負責」、「我妻子哥哥曾加入幫派，哥哥會替妹妹報復」。

小三勉強繼續不倫戀，沒想到2018年5月19日謝男約她外出，並要求性交，但她不想要仍遭硬上得逞，她不想被丈夫發現於是隱忍不報警，豈料，她拒絕之後邀約卻慘遭謝男毆打、摔手機，對此小三強調自己才是受害者，都在想逃離的方法，更無意侵害配偶權，因此並沒有賠償責任，即便正宮提告有理，也超過時效。

謝夫到庭作證，坦承與小三是男女朋友並性交，蔡女卻不斷向他保證會跟丈夫離婚，「要他等她」，但遲遲未做到，他認為自己被騙，才會傳簡訊給蔡說「大家一起死」、「我要殺妳先生」，但他指的死並不是身體上的殺害，是指這

件婚外情及雙方家人都會曝光。

法官認為蔡女曾對謝男提告妨害性自主罪，案經不起訴，另根據2人對話可得知，2人簡訊及相處情形有如熱戀男女朋友，因此認定蔡女已侵害配偶權，且正宮提告並未超過時效，判蔡女須賠30萬元。