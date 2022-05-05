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桃園失智婦迷途一問三不知　手戴愛心手鍊警助返家

▲迷途婦呆坐路旁一問三不知。（圖／大園警分局提供）

▲迷途婦呆坐路旁一問三不知。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市78歲楊姓老婦4日晚間趁著外籍看護洗澡時，偷跑出門散步卻不慎迷路，走了約2.5公里獨自呆坐在路旁，巡邏員警發現後卻是一問三不知，所幸發現老婦手上戴愛心手鍊，這才查到她的身分連絡家人帶返家。

▲愛心手鍊刻有社工聯絡電話。（圖／大園警分局提供）

▲愛心手鍊刻有社工聯絡電話。（圖／大園警分局提供）

大園分局潮音派出所所長游登翔、警員李哲銘，昨日19時許巡邏行經大園區民權路時，發現有一名老婦神情疲憊，呆坐在路旁的欄杆上，員警見狀上前關心，但老婦疑似有失智情形，對於自己的姓名及住處均無法回答。

▲▼員警通知家人前來警所帶回。（圖／大園警分局提供）

▲▼員警通知家人前來警所帶回。（圖／大園警分局提供）

▲▼員警通知家人前來警所帶回。（圖／大園警分局提供）

所幸員警準備將老婦扶上車帶回派出所時，發現她手腕上戴著一條愛心手鍊，上面刻有社工單位的聯絡電話，員警與社工聯繫後得知老婦姓楊，就住在2.5公里外的大園區中山南路的巷弄內，於是詢問當地的大園派出所，有無接獲老婦走失的相關報案，此時剛好老婦的家人就在大園所裡詢問，員警得知後隨即將楊婦帶至派出所與家人團圓。

楊婦女兒表示，母親有失智情形，平時由外籍看護幫忙照顧，當晚家人們外出上班不在家，母親可能是想散步透氣，才會趁著看護洗澡時獨自出門，沒想到會因此迷路，所幸遇到巡邏員警，非常感謝警方的幫忙。

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