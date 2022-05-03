新竹女迷途走路20多公里到桃園　寒雨夜躲墓園暖警助返家

▲迷途的女子躱在墓園角落為警方尋獲。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新竹縣一名38歲女子2日獨自步行外出，卻不慎迷途最後走到了20幾公里外的桃園市龍潭區，一處郊區偏遠的土地公廟裡，被當地民眾發現報案，員警到場時該女子因害怕又偷偷溜走躲進附近草叢，所幸警方在寒雨夜裡積極搜尋下，發現該女子蹲坐在墓園裡的牆角，隨即載返派出所，並以人臉辨識系統確認身分，通知家屬將女子帶返家。

▲警方將徐女帶返警所並通知家屬帶回。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局聖亭派出所副所長傅錫城及警員曾紀柱昨晚接獲轄區徐姓里長報稱，有一名女子全身淋濕躲在龍潭區聖德里一處土地公廟裡，警方隨趕赴現場了解，未料女子卻趁著里長不注意之際就偷偷溜走。

龍潭分局聖亭派出所蔡坤龍所長得知後，隨即發動派出所警力以及熱心里民冒雨在附近展開地毯式搜尋，終於在雜草旁的墓園裡發現她蹲坐在牆角，當下該女子因全身淋濕直發抖，員警隨即脫下身上警用風雨衣給予保暖，另在現場詢問時，由於該女子無法正常表達自己身分及住所，經安撫情緒後，以巡邏車載返派出所。

透過電腦人臉辨識系統確認身分，並通知家屬到派出所認領，家屬表示，該名女子經常獨自外出在住家附近散步，未料竟會走失到離家這麼遠的桃園市龍潭區，在這溼冷的寒夜裡，幸有警方即時尋獲，否則後果不堪設想，由衷地感謝警方積極熱心協助。