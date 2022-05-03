　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹女迷途走路20多公里到桃園　寒雨夜躲墓園暖警助返家

▲迷途的徐姓女子躱在墓園角落為警方尋獲。（圖／龍潭警分局提供）

▲迷途的女子躱在墓園角落為警方尋獲。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新竹縣一名38歲女子2日獨自步行外出，卻不慎迷途最後走到了20幾公里外的桃園市龍潭區，一處郊區偏遠的土地公廟裡，被當地民眾發現報案，員警到場時該女子因害怕又偷偷溜走躲進附近草叢，所幸警方在寒雨夜裡積極搜尋下，發現該女子蹲坐在墓園裡的牆角，隨即載返派出所，並以人臉辨識系統確認身分，通知家屬將女子帶返家。

▲警方將徐女帶返警所並通知家屬帶回。（圖／龍潭警分局提供）

▲警方將徐女帶返警所並通知家屬帶回。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局聖亭派出所副所長傅錫城及警員曾紀柱昨晚接獲轄區徐姓里長報稱，有一名女子全身淋濕躲在龍潭區聖德里一處土地公廟裡，警方隨趕赴現場了解，未料女子卻趁著里長不注意之際就偷偷溜走。

龍潭分局聖亭派出所蔡坤龍所長得知後，隨即發動派出所警力以及熱心里民冒雨在附近展開地毯式搜尋，終於在雜草旁的墓園裡發現她蹲坐在牆角，當下該女子因全身淋濕直發抖，員警隨即脫下身上警用風雨衣給予保暖，另在現場詢問時，由於該女子無法正常表達自己身分及住所，經安撫情緒後，以巡邏車載返派出所。

透過電腦人臉辨識系統確認身分，並通知家屬到派出所認領，家屬表示，該名女子經常獨自外出在住家附近散步，未料竟會走失到離家這麼遠的桃園市龍潭區，在這溼冷的寒夜裡，幸有警方即時尋獲，否則後果不堪設想，由衷地感謝警方積極熱心協助。

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
Lulu不忍了「這才是我真正樣貌」！　超胸真面目震撼曝
LIVE／今傳確診破2萬！快篩陽塞爆急診　1重症含恨亡
快訊／今本土飆破2萬例？　陳時中14:00說明
小心被罰30萬！「自主回報」5點注意　1招認詐騙
台中BMW酒駕害死女友！　爸媽淚：早勸她不要在一起
西門町大地主遭騙3.5億！　誤信假新藥
「馬雲被抓」登熱搜！　阿里巴巴股價瞬間崩跌
快訊／不准快篩「吃感冒藥就會好」　偵查隊長遭拔官
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2男開車夜遊旗津「怠速詭停路邊」 車上飄怪味...警一聞懂了

獨／抓酒駕鬼扯雞精被示眾！警怒告上司討國賠　贏了下場卻更慘

林園酒駕嫌「自開腳鐐」落跑太扯　分局公佈畫面引更多疑點

誰家的？桃園200公斤黑毛豬逛大街　民防義警圍捕籲失主認領

國小主任偷吃同校護理師　正宮密錄「激戰片」嗆小三反挨告

酒駕自撞害女友亡…台中渣男落跑！死者爸媽淚控：蓄意謀殺

單手騎車滑手機！騎士追撞貨車亡　違停司機做這件事獲緩刑

低租高報詐領18萬補助　內湖「枸杞女里長」A錢存股票帳戶下場曝

碩士男綑綁性侵女友逼吐錢　空言悔悟罵「賤貨」重判11年6月　

我的老婆不見了！　男一天3次謊報110要警幫找妻子...下場曝

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

Jessi《Zoom》超洗腦！　揪劉在錫、ITZY跳起來～

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光　狠砸57萬變身...網驚：變好年輕

包尿布「一臉醞釀」被逼問　萌娃猛搖頭：沒有嗯嗯

2男開車夜遊旗津「怠速詭停路邊」 車上飄怪味...警一聞懂了

獨／抓酒駕鬼扯雞精被示眾！警怒告上司討國賠　贏了下場卻更慘

林園酒駕嫌「自開腳鐐」落跑太扯　分局公佈畫面引更多疑點

誰家的？桃園200公斤黑毛豬逛大街　民防義警圍捕籲失主認領

國小主任偷吃同校護理師　正宮密錄「激戰片」嗆小三反挨告

酒駕自撞害女友亡…台中渣男落跑！死者爸媽淚控：蓄意謀殺

單手騎車滑手機！騎士追撞貨車亡　違停司機做這件事獲緩刑

低租高報詐領18萬補助　內湖「枸杞女里長」A錢存股票帳戶下場曝

碩士男綑綁性侵女友逼吐錢　空言悔悟罵「賤貨」重判11年6月　

我的老婆不見了！　男一天3次謊報110要警幫找妻子...下場曝

台版特斯拉董座等9人涉嫌掏空　淳紳：接獲起訴書後再對外說明

高雄市政府帶領優質農產品走向全世界　海外拓銷輔導說明會開跑

離奇徵才文！「本人有拖欠薪水不良紀錄」　大咖男星錄取2條件超奇葩

「快篩陽性」別慌！　6大QA看懂下一步

不斷更新／本土疫情連續破萬　企業爆員工確診相繼淪陷

說．流行／「帶著服裝與愛貓逃亡」　烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

林氏璧／疫情流行下掌握這六大原則　自主防疫很重要！

常見開胃菜驗出微塑膠！亞洲7國「小魚乾」都有　這國家最嚴重

搶匪深夜闖入家中　「孩子們正在睡覺」三寶媽連開2槍把人擊斃！

【廣編】新莊科達花園開賣4週售4成　攜手日本國土開發打造4～5字頭精品宅

社會熱門新聞

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

約女網友洗溫泉　男罵「做不到答應三小」逼性交

聯結車惡擋女駕駛　揮鐵條恐嚇下場曝

夫後位猛撞女家教　妻怒討200萬結局曝

富商送小三們保時捷、勞力士　法官挺正宮判賠

阿嬤上月老伴剛離開　板橋28歲孫餐廳瓦斯中毒亡

即／不准快篩　南港偵查隊長遭記過拔官

高雄酒駕男解開手銬　逃離派出所

524萬保時捷停紅燈　遭賓士追撞

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

徐永明涉貪鐵證曝光！　檢認定貪污共犯就是他

劉冠軍盜2億逃亡　法官不沒收理由曝

誤信「賈博士」　西門町大地主遭騙3.5億

賓士男女叫不醒　破窗救人好尷尬

更多熱門

相關新聞

95歲翁溜出門迷途　警調監視器30分尋獲

95歲翁溜出門迷途　警調監視器30分尋獲

桃園市95歲張姓老翁考量身體狀況止他吸菸，菸癮難耐的老翁24日上午偷偷溜出去買菸，因記憶減退行動不便竟迷途於街道中，家人發現老翁不見立即馬警協尋，經警方調閱監視器在住家周邊搜尋，在30分內於一家咖啡店騎樓發現老翁，將帶回警所並通知家人帶回。

導航迷途陡峭山路陷泥濘　駕駛深夜求警解危

導航迷途陡峭山路陷泥濘　駕駛深夜求警解危

遠離失智有撇步　12堂大腦建築課鞏固腦本

遠離失智有撇步　12堂大腦建築課鞏固腦本

「沒關係沒有老婆」　色男猥褻看護下場曝

「沒關係沒有老婆」　色男猥褻看護下場曝

清明掃墓買紙紮豪宅送跑車 陸「白色經濟」奇葩祭品惹議

清明掃墓買紙紮豪宅送跑車 陸「白色經濟」奇葩祭品惹議

關鍵字：

失智迷途墓園

讀者迴響

熱門新聞

小煜1歲兒子驚傳快篩陽性！「目前高燒不退」

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

阿諾離婚爆「僅剩零星工作維生」！討贍養費內幕曝

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

女星「12秒片遭疑走光」驚冒陰影

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

情侶「隱匿快篩陽」衝急診！理由瞎爆　網一聽全炸鍋

最冷5月！明晨急凍15°C↓恐再創紀錄

台南Josh回「16坪家暴現場」慘況曝

約女網友洗溫泉　男罵「做不到答應三小」逼性交

aespa遭男學生爽闖入：除了摸都做了

台大醫：很多人快篩陽性不通報驗PCR

男星確診「遭同住女撕咬手指」！地上滿是血

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

更多

最夯影音

更多
南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km
醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面