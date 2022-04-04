桃園失智婦摔落2米深水溝　夫攔警車即刻救援送醫

▲失智范姓老婦不慎跌落2米深大水溝，警方及時跳下水溝救援。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名失智78歲范姓老婦不慎跌落2米深大水溝內，行動不便杵著枴杖的丈夫在路邊即時攔住巡警，經員警趕赴現場，發現范姓老婦面朝下趴在泥濘水溝裡，如不即刻拉起恐生危險，員警立即跳進水溝將老婦先行扶起，並通知消防救護到場協助送醫後，所幸僅身體受擦挫傷。

▲並將受傷老婦合力從水溝救出。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警分局高平派出所巡佐蕭漢祥及警員吳國棟3日下午行經龍潭區龍源路時，見一老翁杵著枴杖在揮手求助，隨即以巡邏車載著行動不便的陳姓老翁前往找尋渠妻子，沿著菜園旁大水溝搜尋，赫然發現老婦跌落在2米深的菜園旁水溝裡，全身泥濘且不斷的呻吟。

員警2人見狀毫不猶豫就跳下水溝，先攙扶起老婦提供茶水解渴後，再將老婦臉上及身上的泥巴清理洗滌乾淨，老翁表示渠妻子有年邁失智情形，經常趁著外籍看護不注意之際，就會自己溜出家門往菜園跑，這次不慎滑落於水溝中，因自己本身又行動不便無力將老婦拉起水溝，才會走到路旁尋求援助，幸好當下遇到警方才能順利將妻子救起。

經了解老婦身體有多處挫傷，身體頗為虛弱，在蕭員細心照料安撫情緒，而吳員則立即通報救護車到場協助救護送醫，另一方面急忙跑回巡邏車上拿取礦泉水給予補充水分，並隨著救護車護送至醫院，經送醫診療後幸虧只是皮外傷，傷勢並無大礙，事後家屬到場也十分感謝員警的及時救援，否則後果堪虞。