山區導航竟迷途！誤入陡峭山路陷泥濘　駕駛CALL警救援解危

▲▼員警透過手機定位功能，順利尋獲迷途駕駛，支援村民駕駛吉普車協助車輛脫困。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東大武分局日前接獲陳姓報案人稱，車輛受困山豬窟新開墾的紅龍果園且深陷泥沼動彈不得，分局立即派遣達仁分駐所所長及另2名員警前往救援，並連繫熟悉山豬窟地形的南興村長及開吉普車的鄭姓及邱姓村民一同計6人一同前往搜尋救援。

員警表示，據了解，陳姓男子由台南前往南興山豬窟訪友，結束後在返回尚武民宿的途中，因山區路段不熟，拿出手機Google Map導航，不料竟迷航在山豬窟產業道路，因位處山區，手機訊號微弱，且山勢地形陡峭，民眾稍有不慎易駛離主要道路越來越遠。

▲陳姓駕駛對於警方第一時間找出受困位置協助脫困，大讚有警察真好。

員警尋找過程中因陳民手機訊號不佳無法取得聯繫，遂與其兒子連繫，透過手機定位程式得知陳民受困於南興大公農場附近，順利尋獲後由鄭姓及邱姓村民駕駛吉普車協助陳民車輛脫困。陳民對於警方第一時間找出受困位置，並成功協助脫困之舉動，大讚有警察真好!

大武分局提醒，山區天氣變化無常，常因雨造成路面濕滑及泥濘等情形，車輛通行易陷入其中。民眾欲進入山區可由當地熟悉之響導陪同，並呼籲GPS導航僅供參考，一旦發現天候及路況不佳、且越走越狹隘，應停在原地或返回原路，詢問當地居民指引方向或直接撥打110、119 請求協助，維護行車安全。

