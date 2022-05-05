竹縣國三生會考前5天改線上教學　高三生面試前一週得居家學習

▲新竹縣宣布，今年國三生在會考前5天採線上課程。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國中教育會考即將在5月21日、22日舉行，因應新冠肺炎病毒疫情加劇，為減少流動及避免群聚，新竹縣政府今（5日）宣布，國中三年級學生在會考前的5月16日至20日，各校實體課程均改為在家線上課程，確保學生身體狀況。準備111學年度大學申請入學第二階段指定項目甄試的高三學生，面試前一週亦得居家學習。

新竹縣長楊文科表示，為了降低考生染疫風險，國中三年級於會考前5天得改為線上課程，以及準備111學年度大學申請入學第二階段指定項目甄試之高三學生，面試前一週亦得居家學習。

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▲為了降低考生染疫風險，國中三年級於會考前5天得改為線上課程，準備111學年度大學申請入學第二階段指定項目甄試之高三學生，面試前一週亦得居家學習。

學校秉持停課不停學的原則，會繼續課程與教學，並教導學生做好健康與管理，在停止到校期間，學生若有特殊因素，必須到校時，也由學校妥善安排與規劃。

新竹縣政府教育局長楊郡慈說明，防疫期間的學習需求，會由新竹縣教網中心備妥平板電腦，提供學生線上學習，學校也同步提供學習資源、學習內容規劃，並由教師以線上方式和學生溝通，給予學生考前的心理支持。

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