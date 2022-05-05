太敏感啦！超商喝飲料「他1動作」嚇跑全場　爆出共鳴：冤啊～

▲原PO在超商喝飲料，竟嚇跑用餐區的客人。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在是非常時期，但只是在超商喝個飲料，他「一個動作」就嚇跑所有用餐區的客人，連店員都怕到不行，讓他不禁喊冤，還貼出3個大哭的表情符號。結果，底下不少網友超有感，釣出一堆苦主直呼，「我的同事都很害怕我」、「我都要跟同事一個個解釋」、「真的很可憐……在這敏感時刻。」

「可以問一下，現在對於咳嗽是很敏感嗎？」有網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他喝飲料的時候喝太快，不小心就嗆到、咳了幾聲，結果瞬間嚇跑超商用餐區的其他客人，連店員都走過來問他，「要不要先去外面買快篩劑？做好快篩再進來店裡。」讓原PO忍不住貼出3個大哭的表情符號，「我只是喝飲料嗆到啊啊啊……」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，就有人直笑，「很敏感好嗎XD」、「吃辣被嗆到也是」、「我被口水嗆到，然後我那條走道瞬間淨空」、「上次一咳嗽，左右二桌都跑了」、「我兒子在外面咳嗽，我都會跟他說『噓』（媽媽無奈啊）」、「有一次我吃清粥小菜，吃太急噴了出來，結果隔壁的表情只差沒有哭出來，連滾帶爬跑出去了」、「下次要包場不用花錢，咳二聲就好了 。」

▲疫情爆發，過敏兒一個咳嗽或擤鼻子總會引來側目。（示意圖／記者陳俊宏攝）

還有苦主無奈道，「我有一次也是嗆到，全部的人看我，有一個眼神很不好，請問是不能不小心嗆到嗎」、「我去醫院看泌尿科，就被當作確診似的，然後被同事歧視了」、「現在就算吞口水嗆到咳嗽，都會被很多眼神殺死好幾次」、「吃飯都不敢加辣椒跟胡椒」、「疫情讓很多人都成驚弓之鳥……問個路，那人就用跑得跑走了，哇靠，我是長的像病毒嗎？」

這件事也讓不少過敏兒超崩潰，「我過敏很嚴重，對很多東西都過敏，基本上根本天天咳嗽，咳到我的同事都很害怕我」、「過敏的很可憐，明明只是過敏，但是周遭的人像遇到病毒一樣閃」、「像我們這種過敏兒，時不時就來個打噴嚏，一哄而散」、「嚴重過敏的我都不敢出門，連咳嗽都要用外套悶住自己」、「過敏的不就更慘？我每天鼻塞、流鼻水，嚴重的時候還會咳嗽。」