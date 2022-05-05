疫情洪峰還沒到！本土確診511估破10萬　衛福部：高峰在5月中下旬

記者陳家祥／台北報導

行政院院長蘇貞昌5日在行政院聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」。衛福部表示，國際疫情趨緩仍嚴峻，國內病例及中重症個案持續增加，預估5月中下旬將達高峰，請各部會務必儘速完成相關應變作為及配套措施，落實跨部會及與地方政府之協調合作，共同穩定疫情。

衛福部進一步表示，因應疫情變化，各項防疫措施已陸續實施或放寬：5月9日起入境居家檢疫天數縮短為7天檢疫+7天自主健康管理，以兼顧社會經濟及風險控管；擴大篩檢網絡，紓緩急診篩檢人潮，包含增設社區篩檢站共326處、108家專責醫院開設防疫（發燒）門診、及鼓勵基層診所提供採檢服務等，確保緊急醫療體系順暢運作。

另外，也調整輕重症分流收治原則，年齡80歲以上收治醫院、無症狀/輕症之血液透析病人得安排居家照護、無症狀/輕症確診者住院天數以不超過5天為原則等規定，加速病床周轉率，保全醫療量能；啟動「確診個案自主回報疫調系統」，加速且簡化疫調作業流程。

衛福部接著表示，本週將配送口服抗病毒藥物至22家應變醫院、188家專責醫院及57家社區核心藥局，增加藥物取得可近性，居家照護民眾即可透過遠距醫療方式，由醫師評估開立使用。同時啓動6-11歲兒童疫苗接種，強化兒童保護力；並全力充裕快篩試劑供應，達到「量足價穩」目標。

衛福部強調，將持續推動防疫策略與進行檢討，完備整體防疫量能，保障國人健康。國內防疫現處逐步邁向與病毒共存的過程，需全民團結一起抗疫，增強防疫韌性，才可共同走過疫情，向正常生活前進。