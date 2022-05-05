　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫情洪峰還沒到！本土確診511估破10萬　衛福部：高峰在5月中下旬

▲▼衛福部5月5日預估未來確診數。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院院長蘇貞昌5日在行政院聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」。衛福部表示，國際疫情趨緩仍嚴峻，國內病例及中重症個案持續增加，預估5月中下旬將達高峰，請各部會務必儘速完成相關應變作為及配套措施，落實跨部會及與地方政府之協調合作，共同穩定疫情。

衛福部進一步表示，因應疫情變化，各項防疫措施已陸續實施或放寬：5月9日起入境居家檢疫天數縮短為7天檢疫+7天自主健康管理，以兼顧社會經濟及風險控管；擴大篩檢網絡，紓緩急診篩檢人潮，包含增設社區篩檢站共326處、108家專責醫院開設防疫（發燒）門診、及鼓勵基層診所提供採檢服務等，確保緊急醫療體系順暢運作。

另外，也調整輕重症分流收治原則，年齡80歲以上收治醫院、無症狀/輕症之血液透析病人得安排居家照護、無症狀/輕症確診者住院天數以不超過5天為原則等規定，加速病床周轉率，保全醫療量能；啟動「確診個案自主回報疫調系統」，加速且簡化疫調作業流程。

衛福部接著表示，本週將配送口服抗病毒藥物至22家應變醫院、188家專責醫院及57家社區核心藥局，增加藥物取得可近性，居家照護民眾即可透過遠距醫療方式，由醫師評估開立使用。同時啓動6-11歲兒童疫苗接種，強化兒童保護力；並全力充裕快篩試劑供應，達到「量足價穩」目標。

衛福部強調，將持續推動防疫策略與進行檢討，完備整體防疫量能，保障國人健康。國內防疫現處逐步邁向與病毒共存的過程，需全民團結一起抗疫，增強防疫韌性，才可共同走過疫情，向正常生活前進。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

ET快訊
20多歲女3劑疫苗仍重症亡　醫揭關鍵「病毒全身跑」！
確診「居家照護」可領勞保傷病給付！　最高5343元
快訊／《急急復雞雞》男星猝逝家中！　享壽66歲
快訊／日本自民黨青年局見蔡英文　多名成員確診
快訊／衛福部估「5月11日」確診上看10萬！　最新預測曝光
快訊／輝瑞兒童疫苗來了！陳時中：77萬劑5／12抵台、5／2
確診者叫119！急診才說無症狀「想快領保險金」　醫怒炸
露毛泰貴妃被打入冷宮！　獨留德國淪怨婦
柯文哲：全台將進入「黑暗時期」！　再過3天確診數字不準了
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政院拍板改組！農委會升格「部」、撤掉役政署　6部門組織修正看這

快訊／何志偉批教召員染疫遭軍方「丟包」　邱國正竟當場拍桌回嗆

快訊／民進黨土樹三鶯初選七搶六　林佳龍子弟兵卓冠廷奪冠出線

國民黨大新店初選出爐　黃心華勝出、「侯家軍」蔡畹鎣落馬

各國快篩價格一次看　林靜儀嘆：台灣是個吃米不知米價的地方

快訊／蔡英文：台日安全不是單一國家課題　展決心加入CPTPP

疫情洪峰還沒到！本土確診511估破10萬　衛福部：高峰在5月中下旬

快訊／日本自民黨青年局訪團見蔡英文　1成員確診

快訊／衛福部報告估「5月11日」確診數上看10萬！　最新疫情預測曝光

侯漢廷確診解隔後道歉　柯文哲：每個被感染者「不應有罪惡感」

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

政院拍板改組！農委會升格「部」、撤掉役政署　6部門組織修正看這

快訊／何志偉批教召員染疫遭軍方「丟包」　邱國正竟當場拍桌回嗆

快訊／民進黨土樹三鶯初選七搶六　林佳龍子弟兵卓冠廷奪冠出線

國民黨大新店初選出爐　黃心華勝出、「侯家軍」蔡畹鎣落馬

各國快篩價格一次看　林靜儀嘆：台灣是個吃米不知米價的地方

快訊／蔡英文：台日安全不是單一國家課題　展決心加入CPTPP

疫情洪峰還沒到！本土確診511估破10萬　衛福部：高峰在5月中下旬

快訊／日本自民黨青年局訪團見蔡英文　1成員確診

快訊／衛福部報告估「5月11日」確診數上看10萬！　最新疫情預測曝光

侯漢廷確診解隔後道歉　柯文哲：每個被感染者「不應有罪惡感」

堅持要領500萬元硬幣　女「從晚上盧到凌晨」判罰1千元

政院拍板改組！農委會升格「部」、撤掉役政署　6部門組織修正看這

快訊／何志偉批教召員染疫遭軍方「丟包」　邱國正竟當場拍桌回嗆

LINE悄「解鎖新功能」台北人限定！網見回饋太狂：點數好多

今迎立夏！　古人在這天「吃狗、秤體重」　

大量港人湧入星國定居！　第一季房租飆升4.2％

全球20國「兒童不明肝炎」增至300例　WHO：不會造成大流行

女友媽怕丟臉「害一家染疫」　他也中鏢：老人不改變遲早全台確診

水獺「玩火」緊咬2倍大鱷魚尾巴　苦主痛到尖叫他看傻眼

北市師生確診今將破5千　蔡炳坤盼國中會考開放居隔居檢考生應考

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

政治熱門新聞

柯：全台再過3天進入「黑暗時期」

快訊／黃珊珊曝北市很快每日破萬 「車來速」每輛3、 4人快篩陽

快訊／衛福部報告估「5月11日」確診數上看10萬！　最新疫情預測曝光

民怨買不到快篩蔡英文震怒？政院：總統未否定快篩實名制

林靜儀衝急診PCR確診！他掀1句話酸爆

快訊／羅智強宣布辭台北市議員

「徐巧芯搞了大烏龍」　他：政府跟羅氏原廠徵用快篩與經銷商無關

小吃店拿16.5億快篩合約？他再爆高登環球內幕

居隔單收不到！新北列民眾最疑惑「4大問題」　最後一個可以自救

快訊／日本自民黨青年局訪團驚爆多人確診

蘇系雙北議員維持「5中4」佳績　黃韋鈞意外落馬原因曝

快訊／國民黨團爆：快篩試劑進口商竟是「小吃店」變身！

被陳時中拿印度神童比較　柯：我是醫生

陳時中稱快篩便宜恐引民眾囤貨　徐巧芯酸：房價高是怕囤房？

更多熱門

相關新聞

超商喝飲料！他「超冤1動作」嚇跑所有人

超商喝飲料！他「超冤1動作」嚇跑所有人

現在是非常時期，但只是在超商喝個飲料，他「一個動作」就嚇跑所有用餐區的客人，連店員都怕到不行，讓他不禁喊冤，還貼出3個大哭的表情符號。結果，底下不少網友超有感，釣出一堆苦主直呼，「我的同事都很害怕我」、「我都要跟同事一個個解釋」、「真的很可憐……在這敏感時刻。」

快篩陽就醫要自費！北市11醫院「防疫急門診」一次看

快篩陽就醫要自費！北市11醫院「防疫急門診」一次看

侯漢廷解隔後道歉　柯：不應有罪惡感

侯漢廷解隔後道歉　柯：不應有罪惡感

高登環球火速棄標　國民黨：民進黨切割、嫁禍在野黨

高登環球火速棄標　國民黨：民進黨切割、嫁禍在野黨

柯：全台再過3天進入「黑暗時期」

柯：全台再過3天進入「黑暗時期」

關鍵字：

行政院蘇貞昌新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

莉婭懷孕3月「好想跟你上床」4願望調情謝和弦！

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

余秉諺解隔離玩車震！

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

警政署被電飛　對連千毅之亂「軟得像麻糬」

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

20多歲女打滿3劑仍重症死　醫揭6不尋常症狀

快篩1條線「睡醒變2條」嚇瘋！醫嘆：我也是　8個字解答了

知本埋2噸黃金　尋寶人再次開挖

男友每天早上準時傳3字　她拆穿「外掛」真相

勾惡最新聲明！將動身南下單獨赴約

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面