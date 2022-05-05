網傳疫情失控「殯儀館連夜燒不停」！恐怖照片真相曝...別再傳了

▲韓國2013年上映的災難電影《流感》劇照，近期被人在推特PO文造謠台灣疫情失控。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

近期國內新冠肺炎Omicron病例單日確診數持續破萬，防疫策略逐步走向與病毒共存，卻有人在推特PO文附上滿地屍體的照片，謊稱「台灣的疫情已經失控了，殯儀館連夜燒不停，工作人員累到虛脫」，調查局追查發現造謠者使用韓國災難電影《流感》的劇照騙人，意圖製造恐慌，呼籲大眾不要轉傳散布，並積極溯源追查PO文者身分。

《流感》（英文名稱：THE FLU）於2013年上映，劇情為偷渡客帶來致命流感病毒引發大流行，感染者會在36小時內死亡，政府封城隔離但失控，社會一片恐慌，在新冠肺炎2019年底開始蔓延全球後，《流感》與稍早上映的美國同類災難片《全境擴散》（Contagion），被視為有如預言，不料《流感》屍積如山的劇照，竟被當成散布疫情假訊息的工具。

調查局獲報發現，推特等社群近期流傳一篇PO文，聲稱「台灣的疫情已經失控了，殯儀館連夜燒不停，工作人員累到虛脫」，並附上一張室內滿地都是屍體、中間走道有一個人跪趴在地、狀似疲累不堪的照片，乍看真會把人嚇一跳。

不過調查局資安工作站很快就查出這張畫質粗糙的附圖，是《流感》的劇照，且PO文帳號原名「珂O」，先前被網友檢舉造謠後，改成現在的名稱「徐O麗」，PO文內容多半是針對我國政經、民生、疫情等時事議題，發表具有爭議性、情緒性及不實的圖文訊息。

資安站依照PO文帳號使用簡體字以及措辭語氣等特徵，研判來自對岸的個體戶，或是被境外勢力使用的人頭帳號，企圖趁我國疫情升溫、社會情緒緊繃之際，偽裝成我國在地社群用戶，造謠引發恐慌以擾亂公共秩序和防疫作為。

由於近期此類疫情假訊息有增加趨勢，調查局呼籲民眾謹慎分辨有心人士造謠炒作手段，切勿未經查證就轉傳，以免觸犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》所定的刑責，調查局也已函請推特協助追查。