　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高登環球火速棄標　國民黨：民進黨切割、嫁禍在野黨

▲▼國民黨團「小吃店轉身變『生醫公司』利用疫情大賺快篩財？」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨團「小吃店轉身變『生醫公司』利用疫情大賺快篩財？」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨團4日揭露高登環球生醫公司前身是小吃店，資本額僅200萬卻能吃下衛福部16.5億快篩試劑採購合約，遭大批網友質疑內情不單純。國民黨副秘書長李彥秀5日在臉書貼文質疑，「風向不對，迅速切割，立刻止血，嫁禍在野，網軍出征」，就是民進黨危機處理的五條SOP。

李彥秀表示，高登環球生醫在昨4日深夜發出聲明，不投標快篩試劑，並要「國民黨組團採購」。相較於網路炸鍋，「小吃店轉身變生醫公司」成為GOOGLE的熱門搜尋，陳時中昨天下午記者會的高聲辯護，以及高登下午的強詞辯解，這紙深夜的突襲式聲明，讓我們見識到民進黨真的是「最會政治操作的政黨」。

李彥秀分析，「風向不對，迅速切割，立刻止血，嫁禍在野，網軍出征」，就是民進黨危機處理的五條SOP；為什麼美食街的小吃店，能華麗轉身成為生醫公司，並且短時間獲得政府價值16.5億、高達1,700萬劑的快篩訂單？

她抨擊，為什麼一家資本額200萬的生醫公司，需要耗費陳時中指揮官花大量的時間在記者會幫忙說明？為什麼下午還堅信自己符合資格的生醫公司，需要在深夜緊急發出聲明，斷尾求生？

李彥秀也提出3點質疑，小吃店華麗轉身生技公司，並且短時間獲得政府大單，陳時中強力辯護，這件事情就是滿滿的黑人問號，「揭弊防腐」本來就是在野黨的天職；其次， 國民黨是政黨，為人民發聲，為防弊盡責，不是小吃店，更不是生技公司，國民黨不會華麗轉身，成為快篩劑的進口商。

最後，李彥秀說，高登放棄投標，還有21家符合資格的廠商，這1,700萬劑快篩訂單應該由真正符合資格，具有專業，不存在利益關係的廠商協助提供。真相只有一個。如果不是國民黨為民監督，為民把關，可能幾天後，政府驗收完畢，有人就要開紅酒慶祝了。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

ET快訊
確診「居家照護」可領勞保傷病給付！　最高5343元
快訊／《急急復雞雞》男星猝逝家中！　享壽66歲
快訊／日本自民黨青年局見蔡英文　多名成員確診
快訊／衛福部估「5月11日」確診上看10萬！　最新預測曝光
快訊／輝瑞兒童疫苗來了！陳時中：77萬劑5／12抵台、5／2
確診者叫119！急診才說無症狀「想快領保險金」　醫怒炸
露毛泰貴妃被打入冷宮！　獨留德國淪怨婦
柯文哲：全台將進入「黑暗時期」！　再過3天確診數字不準了
快訊／今估本土破3萬！　陳時中14:00說明
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／何志偉批教召員染疫遭軍方「丟包」　邱國正竟當場拍桌回嗆

快訊／民進黨土樹三鶯初選結果曝　林佳龍子弟兵卓冠廷奪冠出線

國民黨大新店初選出爐　黃心華勝出、「侯家軍」蔡畹鎣落馬

各國快篩價格一次看　林靜儀嘆：台灣是個吃米不知米價的地方

快訊／蔡英文：台日安全不是單一國家課題　展決心加入CPTPP

疫情洪峰還沒到！本土確診511估破10萬　衛福部：高峰在5月中下旬

快訊／日本自民黨青年局訪團見蔡英文　1成員確診

快訊／衛福部報告估「5月11日」確診數上看10萬！　最新疫情預測曝光

侯漢廷確診解隔後道歉　柯文哲：每個被感染者「不應有罪惡感」

高登環球火速棄標　國民黨：民進黨切割、嫁禍在野黨

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

快訊／何志偉批教召員染疫遭軍方「丟包」　邱國正竟當場拍桌回嗆

快訊／民進黨土樹三鶯初選結果曝　林佳龍子弟兵卓冠廷奪冠出線

國民黨大新店初選出爐　黃心華勝出、「侯家軍」蔡畹鎣落馬

各國快篩價格一次看　林靜儀嘆：台灣是個吃米不知米價的地方

快訊／蔡英文：台日安全不是單一國家課題　展決心加入CPTPP

疫情洪峰還沒到！本土確診511估破10萬　衛福部：高峰在5月中下旬

快訊／日本自民黨青年局訪團見蔡英文　1成員確診

快訊／衛福部報告估「5月11日」確診數上看10萬！　最新疫情預測曝光

侯漢廷確診解隔後道歉　柯文哲：每個被感染者「不應有罪惡感」

高登環球火速棄標　國民黨：民進黨切割、嫁禍在野黨

快訊／何志偉批教召員染疫遭軍方「丟包」　邱國正竟當場拍桌回嗆

LINE悄「解鎖新功能」台北人限定！網見回饋太狂：點數好多

今迎立夏！　古人在這天「吃狗、秤體重」　

大量港人湧入星國定居！　第一季房租飆升4.2％

全球20國「兒童不明肝炎」增至300例　WHO：不會造成大流行

女友媽怕丟臉「害一家染疫」　他也中鏢：老人不改變遲早全台確診

水獺「玩火」緊咬2倍大鱷魚尾巴　苦主痛到尖叫他看傻眼

北市師生確診今將破5千　蔡炳坤盼國中會考開放居隔居檢考生應考

周末要喝爆！手搖飲「3大人氣飲料第2杯半價」只有2天

色姨丈摸全身！國一女崩潰「大熱天蓋被子遮羞」　母怒求償百萬

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

政治熱門新聞

柯：全台再過3天進入「黑暗時期」

快訊／黃珊珊曝北市很快每日破萬 「車來速」每輛3、 4人快篩陽

快訊／衛福部報告估「5月11日」確診數上看10萬！　最新疫情預測曝光

民怨買不到快篩蔡英文震怒？政院：總統未否定快篩實名制

林靜儀衝急診PCR確診！他掀1句話酸爆

快訊／羅智強宣布辭台北市議員

「徐巧芯搞了大烏龍」　他：政府跟羅氏原廠徵用快篩與經銷商無關

小吃店拿16.5億快篩合約？他再爆高登環球內幕

居隔單收不到！新北列民眾最疑惑「4大問題」　最後一個可以自救

快訊／日本自民黨青年局訪團驚爆多人確診

蘇系雙北議員維持「5中4」佳績　黃韋鈞意外落馬原因曝

快訊／國民黨團爆：快篩試劑進口商竟是「小吃店」變身！

被陳時中拿印度神童比較　柯：我是醫生

陳時中稱快篩便宜恐引民眾囤貨　徐巧芯酸：房價高是怕囤房？

更多熱門

相關新聞

柯：全台再過3天進入「黑暗時期」

柯：全台再過3天進入「黑暗時期」

台北市長柯文哲多次提及新冠疫情走向，被許多網友封為「預言家」；但指揮中心指揮官陳時中4日直言，「今天早上看到有印度神童，都不錯。」相關言論被視為在嘲諷柯文哲。柯文哲5日再度預告，「再過3天，台灣的確診數字就不準（確）了，因為超過PCR量能，所以我們會進入黑暗時期。」

高登深夜棄標！她揭綠營危機處理5條SOP　「最會政治操作的政黨！」

高登深夜棄標！她揭綠營危機處理5條SOP　「最會政治操作的政黨！」

快訊／估今日本土破3萬！　陳時中14:00說明

快訊／估今日本土破3萬！　陳時中14:00說明

竹縣昨增542確診　127人疫調軍快虛脫

竹縣昨增542確診　127人疫調軍快虛脫

低收入戶免費快篩服務民眾向黃偉哲道謝

低收入戶免費快篩服務民眾向黃偉哲道謝

關鍵字：

小吃快篩高登環球李彥秀陳時中

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

莉婭懷孕3月「好想跟你上床」4願望調情謝和弦！

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

余秉諺解隔離玩車震！

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

警政署被電飛　對連千毅之亂「軟得像麻糬」

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

20多歲女打滿3劑仍重症死　醫揭6不尋常症狀

快篩1條線「睡醒變2條」嚇瘋！醫嘆：我也是　8個字解答了

知本埋2噸黃金　尋寶人再次開挖

男友每天早上準時傳3字　她拆穿「外掛」真相

勾惡最新聲明！將動身南下單獨赴約

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面