高登環球火速棄標　國民黨：民進黨切割、嫁禍在野黨

▲國民黨團「小吃店轉身變『生醫公司』利用疫情大賺快篩財？」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨團4日揭露高登環球生醫公司前身是小吃店，資本額僅200萬卻能吃下衛福部16.5億快篩試劑採購合約，遭大批網友質疑內情不單純。國民黨副秘書長李彥秀5日在臉書貼文質疑，「風向不對，迅速切割，立刻止血，嫁禍在野，網軍出征」，就是民進黨危機處理的五條SOP。

李彥秀表示，高登環球生醫在昨4日深夜發出聲明，不投標快篩試劑，並要「國民黨組團採購」。相較於網路炸鍋，「小吃店轉身變生醫公司」成為GOOGLE的熱門搜尋，陳時中昨天下午記者會的高聲辯護，以及高登下午的強詞辯解，這紙深夜的突襲式聲明，讓我們見識到民進黨真的是「最會政治操作的政黨」。

李彥秀分析，「風向不對，迅速切割，立刻止血，嫁禍在野，網軍出征」，就是民進黨危機處理的五條SOP；為什麼美食街的小吃店，能華麗轉身成為生醫公司，並且短時間獲得政府價值16.5億、高達1,700萬劑的快篩訂單？

她抨擊，為什麼一家資本額200萬的生醫公司，需要耗費陳時中指揮官花大量的時間在記者會幫忙說明？為什麼下午還堅信自己符合資格的生醫公司，需要在深夜緊急發出聲明，斷尾求生？

李彥秀也提出3點質疑，小吃店華麗轉身生技公司，並且短時間獲得政府大單，陳時中強力辯護，這件事情就是滿滿的黑人問號，「揭弊防腐」本來就是在野黨的天職；其次， 國民黨是政黨，為人民發聲，為防弊盡責，不是小吃店，更不是生技公司，國民黨不會華麗轉身，成為快篩劑的進口商。

最後，李彥秀說，高登放棄投標，還有21家符合資格的廠商，這1,700萬劑快篩訂單應該由真正符合資格，具有專業，不存在利益關係的廠商協助提供。真相只有一個。如果不是國民黨為民監督，為民把關，可能幾天後，政府驗收完畢，有人就要開紅酒慶祝了。