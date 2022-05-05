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大陸 大陸焦點 特派現場

港防疫再鬆綁！　 非港人士今入境可申請「臨時疫苗通行證」

▲▼香港,香港疫情,香港街頭。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲香港逐步開放口岸防疫管制。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者任以芳／綜合報導

香港疫情趨緩，香港特區政府今（5日）實施新入境政策，開放非香港居民入境，除了接受強制檢疫，之後可申請「臨時疫苗通行證」和「康復記錄二維碼」；若沒施打第三劑疫苗入境人士，依照相關入境日期規定也可申請「臨時疫苗通行證」。據了解，「臨時疫苗通行證」自抵港日期起計180天內有效。

根據香港政府安排，須接受強制檢疫的入境人士（包括香港居民及非香港居民），可在香港特區政府衛生署網上平台進行「健康及檢疫資訊申報」時，一併申報其非本地疫苗接種記錄的資料。上述人員入境時會檢查資料，並且獲發強制檢疫令的同時，也會有疫苗接種記錄二維碼。

至於其他入境人士或已身處香港境內的人士（包括香港居民及非香港居民），可到18家指定郵政局，完成申報後，將獲發一個供本地使用的疫苗接種記錄二維碼。

▲▼香港疫情,香港,香港街頭。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲非香港居民今起入境，按規定申請「臨時疫苗通行證」。（圖／記者蔡儀潔攝）

特區政府發言人表示，從香港以外地區抵港的人士如果沒有施打第三劑疫苗，為配合香港由5月1日起容許非香港居民從海外入境，並便利短暫停留香港的人士進入「疫苗通行證」指明處所，由5月1日或以後從香港以外地區抵港的人士（包括香港居民及非香港居民）可經以下三種渠道獲發「臨時疫苗通行證」。

第一，5月5日或以後入境香港並須接受強制檢疫的人士，在抵港時將於口岸（包括陸路及機場口岸）獲發強制檢疫的檢疫令之外，同時獲發供本地使用的疫苗接種記錄二維碼和「臨時疫苗通行證」。

第二，在5月5日前已入境香港並正接受強制檢疫的人士，可於完成檢疫後到18家指定郵政局填寫申報表、出示身份證明文件正本及其檢疫令，以獲取「臨時疫苗通行證」。

第三，5月1日或以後從內地或澳門入境香港而無須接受強制檢疫的人士（包括通過回港易、來港易計劃到港人士），可由5月5日起，到18家指定郵政局申報入境資料以獲取「臨時疫苗通行證」。

特區政府發言人提醒，「臨時疫苗通行證」自抵港日期起計180天內有效，其間抵港人士可攜帶或出示該通行證，替代疫苗接種記錄進入「疫苗通行證」指明處所。

為便利非本地康復人士使用「疫苗通行證」，非本地康復人士由5日起可於入境時於口岸申報其非本地康復記錄以獲發包含康復身份的非本地疫苗接種記錄二維碼。已在港的非本地康覆人士，由5月5日起也可到18家指定郵政局申報其非本地康覆記錄，成功申報後將獲發「康復記錄二維碼」，該日期起計180天內有效。

▲▼ 香港疫情，香港解封。（圖／路透）

▲香港疫情慢慢解封。（圖／路透）

另外，港府今放寬部分社交距離措施，餐飲處所每桌人數上限提升至8人；市民在郊野公園和戶外範圍做運動可以不戴口罩。泳池也獲准重開，康文署轄下刊憲泳灘及水上活動中心也會重開，其中15個泳灘每日朝九晚六提供救生員服務。

康文署表示，「正為轄下公眾泳池進行池水過濾及消毒程序，會抽取樣本化驗，確保池水清潔衛生。」未來，香港38個公眾泳池將從本月12日至16日再陸續重開。

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