居隔沒薪水「每日補助1千」！誰能申請QA一次看　照顧者4條件就可拿

▲許多學校因疫情停課，家長不得不請假在家照顧孩子。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／整理報導

本土確診數今（5）估突破3萬，居隔民眾越來越多，許多家長也紛紛為照顧孩童請假，無法領薪。政府雖提供防疫補償金，卻非人人適用，《衛福部1957福利諮詢專線》在粉專提供請領原則，只要符合條件，就能申請每日1000元的防疫補償金。《東森新媒體ETtoday》也整理領取資格等相關QA一次看懂。

Q1.防疫補償金誰可領？

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A1：持有「個案接觸者居家個別隔離通知書」，符合資格者才可申請本人、照顧者防疫補償。

被匡列本人符合：無論原先有無工作，「接獲個案接觸者居家個別隔離通知書、隔離期間未領有薪水、未違反隔離規定」便可領取，包括被匡列隔離的學生，符合相關規範，同樣可申請，且沒有年齡限制。

照顧者符合：「照顧生活無法自理之受匡列隔離對象、受照顧者接獲個案接觸者居家個別隔離通知書、受照顧者未違反隔離規定、照顧者需原有工作，為照顧而向公司請假或自營作業無法工作而未領有薪資。」符合資格者可申請1000元。

受照顧者若為學生，需生活無法自理，且有年齡限制：「未滿12歲或就讀國小，就讀國中、高中、五專前三年之身心障礙者。」

※小提醒：確診者隔離治療 、確診者居家照護自主防疫、自主健康管理、預防性停課皆不能領取防疫補償。

Q2.誰是「生活無法自理之受匡列隔離對象」？

A2：1.國民小學學童或未滿12歲兒童。

2.接受社區照顧服務或個人助理服務身心障礙者。

3.經長照需要等級評估，失能等級為第2至第8級。

4.就讀國中、高中等或五年制專科學校前三年級之身心障礙者。

5.經神經科或精神科醫師出具確診為失智症之診斷證明書。

6.所聘僱之外籍家庭看護工確診或其他因素不能提供服務需由家屬照顧者。

7.其他經中央衛生主管機關認定者。

Q3.我跟孩子都收到居家隔離通知書，我可以兩者都申請嗎？

A3：若孩子符合條件可申請本人防疫補償，照顧者則是本人或照顧者防疫補償2擇1。

Q4：如果我們親屬是輪流照顧，誰可以申請？

A4：照顧同1位受隔離或檢疫者，每日補償1人為限。不能1天好幾人同時申請防疫補償。

Q5.孩子拿到居隔通知書，我可以請特休在家，並申請防疫補償嗎？

A5：不行，受雇於公司只要有領薪水，無論國定假日、周休二日、半薪（如：病假），或全薪（如：特休或年假），都無法申請防疫補償。

Q6.學校通知停課就可領嗎？孩子或自己收到自主健康管理通知書，也能領嗎？

A6：不行，必須收到當地衛生主管機關開立「居家隔離通知書」，若學校採預防性停課，孩子未與確診者接觸，只要沒收到居家隔離通知書，就無法申請防疫補償。

Q7.申請時間、方式？

A7：受隔離檢疫結束之日起算2年內皆可辦理，線上申請或臨櫃受理。

▲▼防疫津貼申請資格說明。（圖／取自「衛福部1957福利諮詢專線」臉書）